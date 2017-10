Nei, bankdirektør, vi har ikke misforstått!

Vi viser til innlegget fra adm.dir. i Sandnes Sparebank i Aftenbladet onsdag. Vi finner – som representanter for samfunnskapitalen i forstanderskapet – behov for å knytte noen kommentarer til leserinnlegget. Vi er nok noe forundret over at bankens ledelse har gått ut med denne saken før den er diskutert og behandlet i bankens øverste organ. På den annen side bidrar det til at vi får en bred samfunnsdebatt om et viktig tema. Vi vil tilbakevise at uttalelsen til Aftenblad tidligere i uka bygger på en misforståelse.

Prinsipielt feil

Det er Sandnes Sparebanks overskudd opp igjennom årene som har gjort det mulig å få til en sparebank med tilhørende grunnfondskapital. Nesten 150 år er brukt til å bygge opp grunnfondskapitalen, eller samfunnskapitalen, i banken. Grunnfondet i Sandnes Sparebank er ganske lavt, det utgjør kun ca. 35 prosent av egenkapitalen i banken. Egenkapitalen i banken er således representert av egenkapitalbeviseiere (65 prosent) og grunnfondet/samfunnskapitalen (35 prosent). Det banken nå foreslår er at bankens samfunnskapital alene skal ta kostnaden med å betale «utbytte» til dagens kunder. Det mener vi er prinsipielt feil. Disse midlene bør gå uavkortet til gavefondet, som i dag.

Ordninger som skal øke attraktiviteten for bankens kunder, bør alle eiere bidra like mye med.

Ingen forskjellsbehandling

Kundene kan tilgodeses på ulike måter. Det prinsipielt riktige er at dette håndteres via driften til banken, for eksempel ved å gi gode kunder ekstra fordeler. Kunde-«utbytte» eller et kundefordelsprogram innebærer at en gjør kundeforholdet enda mer lukrativt. I praksis innebærer dette at banken ønsker å øke renten på innskudd og redusere lånerenten for lån, dersom banken leverer overskudd. Det riktige er i så tilfelle at alle kapitalklasser i banken er med på å ta «belastningen» med innføringen av kundefordelsprogram, og dette er det naturlig skjer via driften. Ordninger som skal øke attraktiviteten for bankens kunder, bør alle eiere bidra like mye med. Dette medfører ingen forskjellsbehandling, tvert imot!

Vi mener det bør være som i dag, at avkastningen fra bankens grunnfondskapital uavkortet skal gå til gavefondet. Dermed sikres at midlene går til allmennyttige formål. Dette er viktig for hele byen, for korpsene, for idrettslagene, kulturlivet og alt det andre fine folket støtter opp om. Det finnes nok av gode formål som det kan deles ut til i Sandnes og omegn!

Sandnes Sparebank var heleid av grunnfondskapitalen frem til 1995. I de påfølgende 22 årene har eierandelen til denne samfunnskapitalen, etter emisjoner, gått ned fra 100 til ca. 35 prosent, på grunn av emisjoner. Altså en dramatisk nedgang. Ved eventuelle nye emisjoner i sparebanken vil grunnkapitalens andel svekkes ytterligere, fordi grunnkapitalen ikke har bygget opp midler for å kunne holde på eierbrøken.

Kan ikke sammenlignes

I Sparebanken 1 Østlandet, som bankens ledelse viser til, ble 60 prosent av bankens egenkapital skilt ut i en egen stiftelse med egenkapitalbevis. Slik vil denne bankens samfunnskapital kunne opprettholde sin eierbrøk, fordi den også får utdelt utbytte.

Denne banken var videre fulleid av grunnfondskapitalen da det ble besluttet å lage et kundeprogram med kundeutbytte. Deretter ble banken børsnotert og hentet inn ny kapital fra andre eiere. Da var programmet allerede lagt klart, trolig noe som bidro til en god prissetting av stiftelsens egenkapitalbevis. Det er derfor etter vårt syn vanskelig å sammenligne disse bankene.

Da er det egentlig bedre å gjøre som en rekke andre sparebanker har gjort, å skille ut samfunnskapitalen i Sandnes Sparebank i en egen stiftelse.

Ingen garanti

Forslaget til vedtektsendring inneholder ingen begrensninger. Det betyr at det ikke er gitt noen sikkerhet for at minst 10 mill. kr vil gå til bakens gavefond årlig, jf. beløpet som nevnes av adm.dir i onsdagens innlegg. Det kan isteden bli en vesentlig mindre andel som går til gavefondet, og vår frykt er at gavefondet pulveriseres.

Da er det egentlig bedre å gjøre som en rekke andre sparebanker har gjort, å skille ut samfunnskapitalen i Sandnes Sparebank i en egen stiftelse. Da unngår man hele problemstillingen, og man får delt ut gaver til allmennyttige formål på armlengdes avstand i tillegg til gode formål.

Vi tillater oss å minne om hva banken selv uttalte til markedet i november 2014:

«I en overtakelse fra SpareBank1 SR-Bank vil samfunnskapitalen i Sandnes Sparebank overføres til en stiftelse som eier aksjer i SpareBank1 SR-Bank. Det forventes ikke at utdeling fra en slik stiftelse vil gi høyere nivå på gavetildeling i Sandnes kommune enn gjennom drift i Sandnes Sparebank som en selvstendig bank.»

Med endringen som foreslås av ledelsen i Sandnes Sparebank, er vi bekymret for at fasiten kan bli det motsatte.