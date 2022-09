Norges mest fornøyde kunder? Jeg tror ikke det, Altibox!

Jeg tviler sterkt på at Altibox nå har «Norges mest fornøyde kunder», det må de nok slutte å reklamere med. Snart har de Norges mest misfornøyde kunder.

Debattinnlegg

Jane Sivertsen Sola

TV-PAKKE: Mange Altibox-kunder er mektig lei av konflikten mellom TV 2 og Altibox, vi har vært uten TV 2 i snart fem måneder nå. I begynnelsen var flere på Altibox sin side for å ikke måtte betale for mer innhold enn vi vil ha, men nå tror jeg flere mener at det vil være bedre å heller betale litt mer og få tilbake TV 2 i Altibox-avtalen som vi fortsatt betaler som før.

Nå kan vi få 50 poeng til å kjøpe flere andre tv-kanaler, men mange vil ikke ha flere kanaler. Et annet alternativ skal være å få 100 kroner per måned som kompensasjon for å selv kjøpe Tv2 Play, men det gjelder ikke for sameier og borettslag der det er fellesavtale for tv-pakker.

Men selv med 100-kroner-kompensasjonen kommer vi dårlig ut når vi må kjøpe TV 2 Play i tillegg til Altibox-avtalen. Prisen vi til nå har betalt ekstra for å få tilgang til TV 2, 199 kroner trekkes for sjette måned om få dager, er trolig høyere enn ny månedspris i Altibox dersom en ny avtale inngås mellom TV 2 og Altibox.

Jevnfør resultatet fra striden mellom TV 2 og Telia, sitat fra Kampanje: «Telias TV-kunder får TV 2 Play uten ekstra kostnad, men må betale 40 kroner ekstra i måneden for TV-abonnementet sitt.»

Jeg tviler sterkt på at Altibox nå har «Norges mest fornøyde kunder», det må de nok slutte å reklamere med. Snart har de Norges mest misfornøyde kunder!