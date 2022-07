Takk streikeretten for ferien!

SAS-streik i sommerferien kan by på problemer, men de streikende pilotene bør støttes, argumenterer Ole Ronny Koldal.

Ole Ronny Koldal Gruppeleder, Rødt Sandnes, og barnehagekokk

DEBATT: Jeg skriver dette innlegget fra stua til min onkel i Finnmark. Streiken tatt i betraktning så hadde jeg faktisk forberedt meg på å feriere i egen stue Sandnes i sommer.

Jeg ser at mange klager over at piloter med millionlønn streiker og ødelegger ferien for folk, rett etter to år med korona.

Mediene har også hatt en del tullete og tåpelige saker om streiken. Blant annet ved å legge skylda på pilotene for at skoleklasser som har spart opp penger, ikke får reise på en booket reise. Pilotene vil selvfølgelig ikke streike, de har strukket seg så langt de kan i forhandlingene. Det er ledelsen i SAS som har presset fram en streik.

Stridens kjerne

Verkebyllen i denne konflikten er piloter som ble sagt opp eller permittert under pandemien. De ble lovet jobbene sine tilbake når flytrafikken tok seg opp igjen. I mellomtiden har SAS omstrukturert og opprettet to datterselskap. Noen av pilotene har blitt tilbudt jobber i disse selskapene, men SAS mener at pilotene ikke har krav på gjeninnsettelse i de nyopprettede stillingene.

Aleksander Wasland, leder i Norsk Flygerforbund, sier til TV2 at dette er ikke en kamp om lønn eller arbeidstid. De krever jobbsikkerhet og respekt for den norske arbeidsmodellen.

Roger Klokset, som leder de streikende pilotene i SAS Norge Flygerforening, sier til Morgenbladet at hvis ikke SAS klarer å etterleve regler i arbeidslivet og normer for hvordan man gjør det i partssamarbeidet i Skandinavia, har de kanskje ikke livets rett.

Godt system

Jeg skjønner at en streik i luftfarta nå midt i sommerferien kan by på problemer for folk. Men støtt opp om de streikende pilotene! Vis solidaritet, for fellesskap fungerer tross alt svært godt.

Så nyt ferien uansett hvor du måtte feriere. Vi kan tross alt takke arbeiderbevegelsen og streikeretten for at vi i det hele tatt kan ta ferie.