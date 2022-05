Vi må snakke om kuruka og hestepærene også, ikke bare hundebæsj

DEBATT: Hvor hunden din gjør fra seg, har mye å si for hva du gjør med bæsjen.

Katt, ja. Der har vi en synder det skrives lite om. Katter elsker som kjent sand. Spesielt sandkasser. Hvor er katteeierne? Hvorfor skal ikke disse også påta sitt reelle ansvar ved å plukke opp kattedritten?

Debattinnlegg

Frank Terje Evje Risa Eigersund

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

En hundeeier fra Bryne rettet nylig en pekefinger mot hundeeiere, som ikke tar ansvar og plukker opp hundedritt. Jeg er enig i kritikken, men ikke hundre prosent. Det er en selvfølge at hundeeiere plukker opp avføring fra hundene sine Men da jeg så bildet og leste at han hadde funnet saftig og varm hundedritt på en sykkel -og gangsti, stiller jeg meg undrende til plasseringen av hundebæsjen.

Hvor er bildet tatt? Lå dritten på eller utenfor veien, er dette et sted barn og voksne ferdes? Jeg ble dessverre ikke klokere av å se på bildet, ei heller av hans beskrivelse av sykkel -og gangstien. Derimot blir jeg matt av denne evinnelige diskusjonen, som tas opp hvert år.

Hva med utmark?

Hvorfor må man selv i utmark bli pålagt å fjerne hundens ekskrementer, da området inneholder etterlatenskaper fra sauer, geiter, hester, kyr, hjort, rådyr og katt? Det har jeg ikke skjønt.

Katt, ja. Der har vi en synder det skrives lite om. Katter elsker som kjent sand. Spesielt sandkasser. Hvor er katteeierne? Hvorfor skal ikke disse også påta sitt reelle ansvar ved å plukke opp kattedritten? For kattene elsker å gjøre ifra seg i sandkassen til de ulike barnehagene og på lekeplassene. Og dette gjør de fordi dette ligger i kattens natur. La oss også snakke om hundens natur. Når en hund skal gjøre sitt fornødne av det illeluktende slaget, skjer ikke dette på en vei, men i en busk, i en avsidesliggende haug, en plass hunden kan skjule sin meget utsatte stump. Det er nemlig når hunden går på do at den er på sitt mest sårbare. Derfor må hunden søke dekning for bakenden sin, i tilfelle det kommer en angriper luskende bakfra.

Hva med andre typer dritt?

Derfor sår jeg litt tvil om det hundeeier herr Hagen, fra Bryne kunne melde. Jo, han fant nok hundedritt, men jeg tviler på at den lå på selve gang -og sykkelstien. Mer i nærheten av stien, vil jeg tro. Jeg savner litt balanse i innlegget hans. Det er flere som legger fra seg bæsj. Det er ikke alltid lett å fastslå hvem som har gjort fra seg.

Jeg er også hundeeier, eller min frue er det. Selv er jeg hundens kose- og lekemann, siden hunden har valgt min kone til eier. Likevel er jeg mitt ansvar bevisst, men jeg følger med på hvilket område hunden gjør fra seg. Er området type utmark, er sted uten folk, eller i en grøftekant til en vei/tursti eller tilsvarende, blir hundedritten liggende, på lik linje med kuruka og hestepærene. Når det er sagt, så bør alle dyreeiere, og ikke bare hundeeiere, fjerne den illeluktende møkka fra våre husdyr, i tilfeller den kan være til sjenanse for stor og små.

Hvorfor må man selv i utmark bli pålagt å fjerne hundens ekskrementer, da området inneholder etterlatenskaper fra sauer, geiter, hester, kyr, hjort, rådyr og katt? Det har jeg ikke skjønt.