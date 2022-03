Hvor blir Ukraina-solidariteten av blant kjendiser og idrettsprofiler?

DEBATT: Jeg savner mobilisering blant idrettsprofiler, kunstnere og kjendiser mot krigen i Ukraina. Ingen kan stille seg «nøytrale» til drap og overgrep på uskyldige.

Ulike markeringer foran fotballkamper kan med fordel erstattes med støtte- markeringer til det ukrainske folk mens krigen pågår.

Trygve Øvrehus Hinna

Derfor blir jeg litt oppgitt over alle store norske idrettsprofiler i Holmenkollen og under alpin- avslutningen som ikke tok et skikkelig oppgjør med Putins krig direkte på tv. Er våre idrettshelter likegyldige, eller skal en virkelig skjule seg bak at idretten ikke skal være politisk når en ser grusomhetene som utspiller seg hver dag på tv?

Savner større mobilisering

Putin hadde med seg OL-vinnere, med Bolsjunov i spissen, på scenen i sitt Goebbelske propagandashow. Tror mange blir skuffet hvis ikke idretten og profilerte utøvere raskt gir klar beskjed om boikott av all idrett så lenge russerne er på ukrainsk jord. Jeg tror dette har like stor effekt på russere og Putin som økonomisk boikott. Kneling og rasisme- markeringer foran fotballkamper kan med fordel erstattes med støtte markeringer til det ukrainske folk mens krigen pågår.

Hvor er mobiliseringa til norske artister og kunstnere? Det nytter kanskje litt med enkelt konserter eller tilstelninger i hver by, men det er først når en fyller Ullevål stadion eller Holmenkollen med de mest kjente artister og utøvere, som har tilhengere i Russland, at det begynner å bli lagt merke til.

Hvis Wembley, som under Live Aid, fylles med publikum og verdens største artister står på scenen, da blir det garantert lagt merke til i Russland. En må bare håpe at bildene av utbombede byer som viser Putins krigsforbrytelser, får de rette folkene med de rette kontaktene til å sette i gang og lage til kjempestore «slavet Ukraini»- konserter og markeringer. (Ære til Ukraina red.anm.)

Hvor er studentprotestene?

Kanskje er det på tide for studentene å komme seg ut i gatene for å demonstrere og starte boikott- kampanjer mot Russland, Kina og andre land som ikke tar avstand fra Putins krig? Blir alle sittende for lenge i godstolen og se apatisk på krigen uten å gjøre noe for å vekke opinionen i Russland, vil Putin fortsette krigsforbrytelsene og bombe andre byer sønder og sammen, slik han nå gjør med Mariupol.

Hitler hadde hakekorset som symbol under 2 verdenskrig. Nå kan Putin være i ferd med å starte en ny verdenskrig med Z som symbol. Putin satser alt på å få sin vilje gjennom ved å spre frykt, men ukrainerne er heldigvis mye tøffere enn noen kunne forvente. En må bare tro og håpe at all motstand vil føre til en endring i Russland slik at Putins regime blir historie så raskt som mulig.

