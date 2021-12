Ap er på lag med vanlige folk

DEBATT: I lys av den klare politiske retningsendringen og de akutte utfordringene, framstår innlegget av Høyres John Peter Hernes i Aftenbladet 8. desember noe stusslig.

«Vanlige folk får lavere inntektsskatt, økt pendlerfradrag, økt fagforeningsfradrag, billigere barnehage og SFO, lavere ferjepris og mye mer», skriver Tom Kalsås.

Debattinnlegg

Tom Kalsås Stortingsrepresentant (Ap)

Arbeiderpartiet gikk i år til valg på et nytt flertall av Ap, Sp og SV, og at det nå måtte bli vanlige folk sin tur. Sånn ble det. Etter åtte år med mest til dem med mest fra før, kommer statsbudsjettet for 2022 derfor med en langt mer rettferdig fordelingsprofil.

Velferden styrkes

De med mest fra før, må bidra mer. Vanlige folk får lavere inntektsskatt, økt pendlerfradrag, økt fagforeningsfradrag, billigere barnehage og SFO, lavere ferjepris og mye mer. Velferden styrkes med mer penger til kommunene, sykehusene og Nav. Utsatte grupper blir tilgodesett med en rekke grep som retter opp mye av den usosiale arven fra høyreregjeringen.

2022-budsjettet har ikke begynt å gjelde ennå. Derimot har noe annet slått kraftig inn i folks hverdag, nemlig strømregningene. Det er en ekstraordinær situasjon, og det er et politisk ansvar å hjelpe folk over kneika. Det ansvaret tar vi. Det samme gjelder omikron-viruset. Helsevesenet er presset, og vi kan ikke risikere full kollaps. Da må vi gjennom en ny runde med innstramminger og støtteordninger, selv om det er frustrerende for oss alle.

48 mill. kroner mindre

I lys av den klare politiske retningsendringen og de akutte utfordringene, framstår innlegget av Høyres John Peter Hernes noe stusslig. Han klager på at regjeringen kutter i elavgiften, og at Stavanger kommune bruker penger på SFO. Det han ikke gjør, er å forsvare Høyres forskjellspolitikk. Som blant annet gikk ut på å gi Stavanger 48 mill. kroner mindre enn kommunen nå får, fordi landet har fått ny regjering – en regjering på lag med vanlige folk.

