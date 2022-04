Også kristne kan reagera negativt på forkynning i krigen

DEBATT: Det er sunn fornuft å vere kritisk til forkynning på grensa. Det er ikkje slik me møter dei åndelege behova til flyktningane.

Å vere frimodig i tru og i gjerning er eit ideal i kristne samanhengar, men av og til kan me bli for frimodige.

Mai Lene Fløysvik Hæåk Oslo

Det er ikkje sjeldan når eg går på gata i Oslo, over Egertorget eller forbi Nationalteateret, at nokon har rigga seg til med ein mikrofon og ein høgtalar og står og roper utover plassen. Det er rop om at det er på tide å vende om, at det er på tide å velje Gud, be om tilgjeving for syndene våre.

Som oftast forsvinn det som blir sagt i lyden frå forbipasserande trikkar, bussar og folk. Ingen stoppar opp for å lytte, kanskje med unntak av eit par ungdommar som synest det er morosamt å filme seansen på mobilen. «Ha-ha-ha, sjå på han der!»

Får flau smak i munnen

Eg innrømmer at eg som oftast prøver å gå raskt forbi. Eg kjenner på ein litt flau smak i munnen, føler at dei dummar seg ut litt, kanskje. For meg verkar ropa, intensiteten og forkynninga litt kontraproduktiv. Eg lurer på kva dei får ut av det. Til og med for meg, som liker å gå i kyrkja, har gått på kristen internatskule og er oppvaksen i ein kristen heim, blir det litt framandt.

Det er dei same kjenslene eg får når eg les i Vårt Land om forkynning på grensa til Ukraina. Det er framandt og litt flaut. Derfor syntest eg Solveig Sandelson sin kommentar i Stavanger Aftenblad 24. mars, kor ho reagerte på dette, var treffande. Den var til og med på sin plass. Å vere frimodig i tru og i gjerning er eit ideal i kristne samanhengar, men av og til kan me bli for frimodige.

Det var derfor eg vart overraska då Sofie Braut reagerte på kommentaren og hevda at han var eit uttrykk for ein sekulær tankegang, at Sandelson ikkje forstår at òg flyktningar kan ha åndelege behov. Men Sandelson skriv jo i sin kommentar at «Mange av dei har snudd seg mot ei makt dei håpar og trur er høgare og sterkare. At det kan liggja trøyst og styrke i det, er ikkje vanskeleg å forstå.»

Dei vil nå måla sine

Det trur eg dei fleste forstår. Eg trur ingen vil protestere på opne kyrkjer, opne forsamlingshus eller at det er nokon til stades ein kan snakke med om tru og tvil midt oppi ein krigssituasjon. Det er òg få som vil protestere på at dei som ønsker det, får tildelt ein bibel når dei kjem over grensa. Det er lett å forstå at dei som har måtta pakke lett og latt Bibelen bli igjen, set pris på å få ein ny viss dei har ei kristen tru.

Det problematiske her er at organisasjonar ser på dette som ei moglegheit for å aktivt oppsøke ukrainske flyktningar og forkynne deira versjon av den kristne trua. Når ein les på organisasjonane sine nettsider, får ein inntrykk av at dei nesten har måltal for kor mange kristne dei skal nå. Ifølgje nettsida til Christ for All Nations er dette tiåret for dobbel innhausting. Dei har eit mål om å frelse 150 millionar sjeler. No skal òg menneske på flukt frå krig bli ein del av dette måltalet.

Ein annan organisasjon som jobbar på grensa, Awakening Europe, skriv på sin Instagram-konto: «Det betyr ikkje noko om me har vokse opp i ein kristen heim, gått på ein kristen skule eller gått i kyrkja heile livet. For å kome inn i Guds rike må me fødast att.» I mine øyre høyrest dette ut som om ein må gjennom ei omvending, sjølv om ein ser på seg sjølv som kristen. For ortodokse kristne, har dei eigentleg gitt livet sitt til Gud?

Kva om dei ved mottakssentera?

Hadde me vist like stor forståing om det stod kristne organisasjonar og forkynte då flyktningane kom til mottakssentera rundt forbi? Hadde me då òg tenkt: «Her er det heilt naturleg at nokon prøver å frelse deg samstundes som dei gir deg eit varmt teppe og litt mat»? Eg trur ikkje det. Me hadde reagert som når nokon står på Nationalteateret og roper bibelvers inn i mikrofonen, eller som om nokon gjekk gjennom Jærbanen i rushtida og høglydt ropte at det er på tide å vende om.

Sjølvsagt skal me møte flyktningane sine åndelege behov. Det er ingen seier nei til det. Her har me som kristne ei viktig oppgåve, òg når dei kjem til Norge. Me må stille kyrkjeromma våre og tida vår til disposisjon. Samstundes må me vere kritiske til dei som no bruker naudsituasjonen for å få opp tala på kor mange personar dei har frelst, som ser på krisa som eit høve for «innhausting». Det er ikkje sekularisme å vere kritiske til dette. Det er sunn fornuft.

