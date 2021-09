Solid dokumentasjon om norsk industripolitikk

Njål Kolbeinstveit Sosialøkonom, Stavanger

DEBATT: Svara mine på SV sin kandidat Ingrid Fiskå og Jan Haugen i Industriaksjonen sine spørsmål i Aftenbladet 14. dm. ligg i solid dokumentasjon i offentlege dokument om norsk industripolitikk.

I 1979 tok Arbeidarparti-regjeringa initiativet til ein snuoperasjon i den tradisjonelle industripolitikken. Sentrale personar frå partiet og LO med tung sakkunnskap og erfaring som statsrådar, skapte ei utgreiing som deretter var grunnlaget for ei stortingsmelding om «Industripolitiske rettningslinjer for de nærmeste år fremover «I denne meldinga sa regjeringa Harlem Brundtland at - det ein kalla forhandlingsøkonomien - hadde utarta til «en kamp for særinteresser, der interessegrupper og einskildforetak oppnådde fordelar langt utover det som kunne dekkast ved eiga lønnsemd. Alliansar der politikarar var involvert med særlege næringsinteresser hadde skada fellesskapet sine interesser.

Alliansen mellom representanten for industriaksjonen og representanten SV er eit slikt døme. Dokumenterte erfaringar viser kor galt det kan gå. Dette er ikkje berre teori. At Fiskaa og Haugen harselerer over mine synsmåtar, bla som skrivebordsteori - er ikkje uventa.

Utfordringane klimakrisen gjev, tilseier at vi treng å dra nytte av alle velkjende erfaringar for å skapa eit best mogeleg resultat i åra som kjem.