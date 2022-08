Vår region er en kraft- supermakt, hva får innbyggerne igjen?

DEBATT: Målt i innbyggertall er Suldal en liten kommune. Bare 3784 sjeler teller suldølene. Men målt i terrawattimer er Suldal en supermakt.

Det er innbyggerne i Suldal og nabokommunene i Agder som må betale prisen for at Blåsjø er Norges tolvte største innsjø, ikke de som bruker krafta på andre siden av Europa.

Debattinnlegg

Mímir Kristjánsson Rødt

Publisert: Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

I den ene enden av kommunen ligger Kraftverkene Suldal-Røldal (RSK). Fordelt på ni kraftstasjoner produserer Hydro og Lyse til sammen 13,6 terrawattimer i et normalår. I andre enden av kommunen ligger Blåsjø, Norges 12. største innsjø. Den inngår i Ulla Førre-verkene, som årlig produserer 4,5 terrawattimer.

Til sammen står disse to kraftverkene i Suldal og nabokommunene for nærmere tolv prosent av all strøm som produseres i Norge. Lille Suldal og de 3784 innbyggerne lager alene mer kraft enn hva 703979 innbyggere i Oslo klarer å bruke i løpet av et år.

Jo mer du har, jo dyrere blir det

Suldal er ikke den eneste kommunen som produserer strøm i Rogaland. I februar i fjor kunne Aftenbladet fortelle om bonde Torbjørn Åsen på Jæren. Han var tidlig ute og installerte to vindturbiner på sin egen gård fordi han ville hjelpe til det grønne skiftet. Nå ser han ikke mindre enn fire vindkraftanlegg fra gården sin: Vardafjell i Sandnes, Asko sitt ved Ålgård, Måkanuten i Gjesdal/Bjerkreim og Høg-Jæren. Til sammen har Rogaland 257 vindturbiner, det er mer enn hver femte i Norge. Vårt fylke står også først i køen når flytende havvind skal bygges ut. Hva får rogalendingen igjen for all denne kraftproduksjonen?

Det første du må gjøre når du fyller i badekaret, er å sette i proppen. Ellers vil du aldri komme noen vei, uansett hvor mye vann du tapper i. Det samme gjelder norsk kraftproduksjon.

I juli måned kostet strømmen i Suldal i snitt 3,28 øre per kWh, mer enn 3000 prosent av hva den koster å produsere. Dette er altså før moms, elavgift og nettleie. Det er ikke bare at krafta er dyr i Rogaland, den er også dyrere enn alle andre steder. I juli var prisforskjellen mellom gården til Torbjørn Åsen og regjeringskvartalet i Oslo på over en krone per kilowattime. Enkelte dager har strømmen i vårt prisområde til og med vært dyrere enn landene vi eksporterer til i Europa. Markedslogikken er like enkel som den er bakvendt: Jo mer kraft du har, desto større regning får du.

Hva får vi igjen? Landets dyreste strøm

Det er ikke kostnadsfritt å få fornybar energi i sin kommune. De store vannkraftutbyggingene har lagt elver i rør og ødelagt natur og friluftsområder. Det er innbyggerne i Suldal og nabokommunene i Agder som må betale prisen for at Blåsjø er Norges tolvte største innsjø, ikke de som bruker krafta på andre siden av Europa. Og det er jærbuene og haugalendingene som må tåle infralyd, snøkast, visuell forurensing og nedbygging av naturen når Tyskland trenger mer kraft fra vind. Det minste man kan forvente når man får lokalmiljøet sitt og naturen rundt seg ødelagt av fornybar energi, er at man selv får tilgang på billig, fornybar kraft. Men dagens såkalt frie kraftmarked har totalt ødelagt sammenhengen mellom produksjon og pris. Til tross for et enormt kraftoverskudd har Rogaland landets aller dyreste strøm. Samme logikk gjelder for landet som helhet. Norge har fremdeles et betydelig overskudd av kraft. Likevel skyter prisene på strøm i været.

Arbeiderpartiet, Høyre og de andre tilhengerne av dagens kraftsystem prøver nå å fortelle oss at å bygge ut mer kraft er veien ut av priskrisa. Pausen i vindkraftutbygging på land er for lengst opphevet, som om alle problemene med vindturbiner plutselig skulle være blåst bort. Nylig oppfordret vindkraftorganisasjonen Norwea kommuner i Rogaland til å si ja for nye vindkraftanlegg. Energiminister Terje Aasland har til og med åpnet for å legge nye vassdrag i rør dersom det skulle bli nødvendig. Og planene om storstilt utbygging av havvind blir stadig mer ambisiøse og mindre realistiske for hver pressekonferanse regjeringen holder.

Sett proppen i badekaret!

Rogaland er det beste bevis som finnes på at det ikke nytter å bygge seg ut av dagens strømpriskrise på denne måten. Når strømmen er dyrere i Suldal enn i Oslo, er det ikke fordi suldølene ikke produserer nok strøm. Det er derimot fordi Rogaland og Sørlandet er tettere koblet på det europeiske kraftmarkedet enn andre prisregioner i Norge. Samtlige sju undersjøiske eksportkabler går fra dette prisområdet. Derfor blir prissmitten her mye sterkere enn i andre deler av landet. Det er også dette som forklarer hvorfor strømmen er aller dyrest i den delen av Norge som er lengst fra Putin, og ikke like over grensa fra Russland i Finnmark.

Det første du må gjøre når du fyller i badekaret, er å sette i proppen. Ellers vil du aldri komme noen vei, uansett hvor mye vann du tapper i. Det samme gjelder norsk kraftproduksjon. EU forbruker 3500 terrawattimer med strøm årlig. Den samla norske kraftproduksjonen utgjør bare noen få prosent av dette. Om vi så hadde bygget ut hvert eneste vassdrag, hver eneste knaus og hver eneste fiskebanke i hele landet med vann- og vindkraft, ville vi ikke ha vært i nærheten av å bygge oss ut av dagens priskrise, fordi etterspørselen i Europa er så mange titalls ganger høyere enn det vi kan bidra med.

Skal suldøler, jærbuer og andre nordmenn få levelige strømregninger, nytter det ikke å rasere mer av naturen i Rogaland. Da må vi ta tilbake kontroll over krafta.

