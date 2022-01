Bruken av synde­bukk­begrepet står seg

DEBATT: Jeg står fast på at uvaksinerte som gruppe står i fare for å tildeles urettmessig mye skyld og ansvar i dagens debattklima.

«Også flere grupper enn de som av helsemessige årsaker er uvaksinerte, kan vanskelig lastes med lik ansvars­byrde for vaksinenøling», skriver Anna Serafima Kvam i dette tilsvaret.

Debattinnlegg

Anna Serafima Svendsen Kvam Skribent

Publisert: Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Bjørn Bjørnsen anklager meg i et innlegg for å «bomme grovt», når jeg i min gjeste­kommentar 27. desember betegner presset som uvaksinerte blir utsatt for, som «synde­bukk­mentalitet». Han viser til definisjonen av synde­bukken: at et menneske eller en gruppe urettmessig tildeles skyld og ansvar for feil.

Bjørnsen mener uvaksinerte kan sies å tildeles rettmessig skyld – de er overrepresentert blant de sykehusinnlagte – og han mener derfor at min bruk av begrepet feiler.

Jeg vil takke min motdebattant for å trekke inn en presis definisjon av et viktig begrep. Jeg burde inkludert noe lignende i min opprinnelige kommentar. Samtidig mener jeg Bjørnsens resonnement for det første avslører at vi to delvis er enige, og dernest at min bruk av synde­bukk­begrepet slettes ikke er malplassert.

Urettmessig ansvarsbyrde

Bjørnsen skriver nemlig at en skal «ta hensyn til at ikke alle kan vaksinere seg», og viser til gruppen ufrivillig uvaksinerte. Men en del av retorikken som brer om seg både i sosiale og redaktør­styrte medier, tar nettopp ikke høyde for slike nyanser, og dermed risikerer vi at alle som av svært ulike grunner har nølt med å ta vaksinen, tillegges lik ansvars­byrde. Det er urettmessig.

«Også flere grupper enn de som av helsemessige årsaker er uvaksinerte, kan vanskelig lastes med lik ansvars­byrde for vaksinenøling. Utover de som har vokst opp i autoritære regimer, kan det gjelde folk som har opplevd behandlingssvikt i helsevesenet, eller som lider av alvorlig sprøyteskrekk. Når begrepet «uvaksinerte» på tross av dette brukes for å vise til én og samme gruppe – og den gruppen tildeles felles skyld – passer dynamikken godt med synde­bukk­begrepet.

Utenfor menneskelig kontroll

For det andre skrev jeg i utgangspunktet rett ut at uvaksinerte per definisjon ikke tar del i et viktig ledd av den kollektive innsatsen mot pandemien. En kan imidlertid ikke slutte direkte fra en slik kjensgjerning til en konklusjon om at disse menneskene alene bærer ansvaret for at vi lever med dagens tiltaksnivå. Deler av årsakene til behovet for inngripende smitteverntiltak bunner i helse- og beredskapspolitikk gjennom flere regjeringsperioder, og knytter seg dessuten til hendelser og årsaksrekker utenfor menneskelig kontroll; ingen enkeltgruppe bærer ansvaret for at viruset brøt ut i utgangspunktet.

Alt dette – og Bjørnsens synde­bukk­definisjon – tatt i betraktning, holder jeg fast på at uvaksinerte som gruppe står i fare for å tildeles urettmessig mye skyld og ansvar i dagens debattklima.