Ventilasjonens paradokser

DEBATT: Det står alltid en Sintef-forsker klar til å forsvare VVS-bransjens sementerte holdninger og til å argumentere for millimeterforbedringer, – i motsetning til nye, store grep.

– Norge er fullt av eldre, feil brukte, utdaterte ventilasjonsanlegg i boliger, næringsbygg og skoler. VVS er blitt komplisert og krevende å drifte. Manglende vedlikehold er en kjent bransjeproblemstilling, skriver Harald N. Røstvik.

Debattinnlegg

Harald N. Røstvik Professor, Institutt for sikkerhet, økonomi og planlegging (ISØP), UiS

I sin kronikk «Nei, moderne ventilasjon er ikke en stor virusspreder» tar Sintefs seniorforsker Sverre B. Holøs hardt i. Han kritiserer min kronikk «Visste du at moderne ventilasjon er en stor virusspreder?» for å være «egnet til å spre en potensielt livsfarlig misforståelse», «mytespredning og mistenkeliggjøring».

Holøs er unøyaktig i kritikken og angriper overskriften mer enn innholdet. Men overskriften, som både gir inntrykk av at virusspredning er et faktum («visste du at») og at virusspredningen er «stor», ble satt av avisens redaksjon, som strøk min overskrift «Pandemiske paradokser». Endringen trakk overskriften lenger enn det innholdet i artikkelen dekket, noe jeg straks påpekte i kommentarfeltet på digitalutgaven. Innholdet, derimot, står jeg fast ved.

Min kronikk var en oppfordring til bransjen i Norge om å tenke nytt.

Uenige om omluft

Holøs gir inntrykk av at ventilasjonsluft aldri er farlig. Vi uenige. Så lenge mekanisk ventilasjon setter luft i bevegelse, og mennesker deler jo luften, er det fare for virusspredning.

Det jeg skrev om var ikke godt dimensjonerte og vedlikeholdte ventilasjonsanlegg, men «ventilasjon [som] brukes feil», og at bygg kan greie seg uten.

Holøs hevder at omluft ikke anbefales. Vi er uenige. Arbeidstilsynet presiserer jo at «intern sirkulering i samme lokale for å oppnå kjøling, oppvarming eller luftrensing ikke betraktes som omluft».

Norge er dessuten fullt av eldre, feil brukte, utdaterte ventilasjonsanlegg i boliger, næringsbygg og skoler. VVS (varme-, ventilasjons- og sanitærteknikk) er blitt komplisert og krevende å drifte. Manglende vedlikehold av VVS er en kjent bransjeproblemstilling, som Holøs bagatelliserer.

Har han glemt alle legionella-dødsfallene i ellers «perfekt» dimensjonerte anlegg? Utbruddet på Atlantic Hotel i Stavanger kostet menneskeliv og helse. Det skyldtes oppblomstring i en vanntank i ventilasjonsanleggets kjøleenhet. Livsfarlig luft ble slengt ut i gaten og tok liv av tilfeldig forbipasserende. Luft spres jo langt.

Uten mekanisk ventilasjon går an

Holøs hevder at det er umulig å bygge uten mekanisk ventilasjon. Vi er uenige. Flere store, nye bygg har ingen mekanisk ventilasjon; det sju etasjers 2226 i Østerrike, de største auditoriene ved Leicester University og nye kontor for parlamentet i London. De fungerer støyfritt, det er lovlig, driften er gratis og det er spart etasjehøyde og teknisk romareal.

Rehabiliteringseksempler er siloen til Arkitekthøgskolen i Bergen og Royal Exchange i Manchester.

Nye tanker må til

Kunnskapen om naturlig ventilasjon bør revitaliseres, i alle bygg, som i eksemplet mitt på Kypros. Som praktiserende arkitekt i førti år har jeg unnlatt å bruke norske konsulenter i bygg med naturlig ventilasjon. De kan ikke nok om dette, heller ikke ved Sintef. Derfor har jeg hentet konsulentene i London.

Min kronikk var en oppfordring til bransjen i Norge om å tenke nytt. Mange kontakter meg og forteller historier om en temmelig ikke-nytenkende bransje fastlåst i salg av kanaler og «leamikk». Holøs i Sintef opptrer som medspiller.

Som vanlig, når man pirker i sementerte sannheter, kommer bransjens medspillere på banen. Enten man foreslår elektriske kjøretøy i stedet for fossile, som jeg gjorde for 35 år siden, bygging av nullenergihus, når man viser til ny forskning om at vedfyring kan være helsefarlig – både inne og ute, og nå hvis man pirker i milliardindustrien ventilasjonsbransjen. Det står alltid en Sintef-forsker klar til å forsvare VVS-bransjens sementerte holdninger og til å argumentere for millimeterforbedringer, – i motsetning til nye, store grep.

En kirurg innen organtransplantasjon sa det slik: «Det ligger i kroppens natur å slåss mot det nye organet.»