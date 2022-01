Vikingsenter ute i sjøen, vi må våge å være visjonære

DEBATT: Vi går nå inn i jubileumsåret for slaget i Hafrsfjord, selve rikssamlingsjubiléet. Jubiléet er en nasjonal begivenhet som skal markere den rollen Hafrsfjord og vår region spilte i utformingen av det landet vårt.

– Et Vikingsenter kan bygges helt eller delvis ute i sjøen. Dette kan være det mest spektakulære, og kanskje beste alternativet, skriver Hard Olav Bastiansen.

Debattinnlegg

Hard Olav Bastiansen Stavanger Høyre, varamedlem i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS).

Men fremdeles har vi ikke maktet å etablere et Vikingsenter i tilknytning til Hafrsfjord. Stavanger satte riktignok i 2019 ned en politisk arbeidsgruppe for etablering av et slikt senter. Gruppen fikk 1 million til arbeide med et forprosjekt. Millionen forble ubrukt. Gruppen ga opp og foreslo å legge ned seg selv. Begrunnelsen var at en ikke måtte konkurrere med Arkeologisk museums nybygg og det som ville komme der, samt at Forsvaret ikke ønsket å selge den eiendommen hvor Vikingsenteret var tenkt plassert.

La oss ikke bli hengende i en tomtediskusjon og la den sette rammene for våre drømmer.

Nå er Arkeologisk museums prosjekt skrinlagt, så den forutsetningen har falt bort. Forsvaret står angivelig fremdeles på sitt, selv om lederen i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog (UKIS), Bjarne Kvadsheim (Sp) , uttrykker et håp om å få Forsvaret på bedre tanker. (Aftenbladet 5. januar).

Må løfte blikket

Stavanger Høyres gruppe i UKIS har lansert tanken om å ikke la seg stoppe av tomtediskusjonen. Et Vikingsenter kan i stedet bygges helt eller delvis ute i sjøen. Dette kan være det mest spektakulære, og kanskje beste alternativet (Aftenbladet 6. januar). Det har kommet mange positive reaksjoner, blant annet fra engineering-miljøer som mener de har gode løsninger for å bygge et senter ute i sjøen. Ryfylke Friluftsråd er også positive og så en mulighet for å trekke båtturister til Hafrsfjord, med gjestebrygger i tilknytning til et Vikingsenter.

Hvordan det kan løses teknisk og ikke minst finansieres, er spørsmål det ennå ikke finnes endelige svar på. Like fullt er det en mulighet som bør vurderes. Det kan høres enkelt ut å si at vi først må beskrive en visjon og deretter se på finansieringen, men det er gode eksempler på at dette er en vellykket fremgangsmåte. Realiseringen av Stavanger konserthus er et godt uttrykk for den mobiliserende kraften som ligger i å presentere en visjonær mulighet. Et lokalt engasjement – ikke minst fra næringslivet – sikret finansieringen.

Tverrpolitisk visjonære

La oss ikke bli hengende i en tomtediskusjon og la den sette rammene for våre drømmer. Regionen vår har vært flink til å gripe industrielle utviklingsmuligheter. Kroneksemplene er de initiativrike politikerne og næringslivsfolkene som sørget for at Stavanger ble Norges oljehovedstad og ildsjelene som mobiliserte slik at vi til slutt fikk et eget universitet.

Vi må våge å være tverrpolitisk visjonære også på andre områder enn industriutvikling. Derfor bør en nå utrede muligheten for å legge et Vikingsenter ute i sjøen i Hafrsfjord. La oss sammen løfte blikket og våge å være visjonære.