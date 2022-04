Digitalt bibliotek for ukrainske barn – fra Norge til verden

KRONIKK: En rekke digitale barnebøker på ukrainsk er tilgjengelige for gratis nedlasting på UiS’ nettside – fra hvor som helst i verden.

Fra boken «Мрія океану» (Mira og havet), en av en rekke gratis digitale barnebøker på ukrainsk, også lydbøker, som flyktninger overalt i verden nå har fått fri tilgang til.

Debattinnlegg

Natalia Kucirkova Professor og forsker ved UiS

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Digitale bøker er ofte sett som en billig erstatning for papirbøker. En kan ikke bla i digitale bøker, og generelt er innholdet i digitale barnebøker av lavere kvalitet enn i tradisjonelle bildebøker.

Men det finnes tilfeller hvor digital lesing er bedre eller mer hensiktsmessig enn lesing på papir. For eksempel når biblioteket er stengt på grunn av en pandemi. Eller når bøkene må tilpasses og utformes for å møte lesernes behov. Eller når barn er på flukt og ikke kan bære med seg bøker – slik 1,8 millioner ukrainske barn akkurat nå opplever.

Som for alle akutte flyktninger fokuseres den første humanitære responsen på medisinske behov og overlevelsesressurser. Barn på flukt går ikke på skole, og de er midt i en stressende og traumatisk situasjon. Lesing og bøker kan ikke løse dette, men de kan bidra til en rolig stund ved å få barnas oppmerksomhet over på en lærerik aktivitet og fordype dem i en trygg fantasiverden.

UiS tok utfordringen

Da ukrainske barn krysset europeiske grenser, tok vi kontakt med utgivere av gode digitale barnebøker og spurte dem om de hadde noen med ukrainsk språk. Det hadde de ikke, så vi opprettet en gruppe av lokale oversettere som oversatte og leste inn et utvalg av engelske barnebøker til ukrainsk.

Disse digitale bøkene er tilgjengelige for gratis nedlasting på alle enheter – fra hvor som helst i verden – fra vår nettside på UiS.

Vi ser flere fordeler med digitale bøker på barnas morsmål, både fra dette prosjektet med et ukrainsk digitalt bibliotek, men også fra tidligere prosjekter.

Må ha god kvalitet

Ved Universitetet i Stavanger har vi forsket på digital lesing i flere år. Vi vet fra ulike studier at digitale bøker på mindre språk som ukrainsk er vanskelige å få tak i (de fleste e-bøker og apper er på amerikansk engelsk). Vi vet også at mange populære e-bøker er designet med distraherende funksjoner som overstimulerer barn og avbryter samtalen mellom foreldre og barn. Kvaliteten på digitale bøker er viktig hvis vi skal beholde deres potensiale for å berike barnas leseopplevelse.

Vi lager det digitale biblioteket med nøye utvalgte digitale bøker. I første omgang fokuserte vi på å oversette eksisterende digitale bøker av høy kvalitet, med populære tema som dyr og vennskap. Vi har tatt kontakt med norske forlag som har gode digitale bøker på norsk, og forespurt om å gjøre dem tilgjengelige på ukrainsk. Internasjonale utgivere, inkludert ukrainske utgivere, som allerede har gjort bøkene sine fritt tilgjengelig er oppført i det digitale biblioteket vårt - med enkel tilgang for alle.

Papirbøker ikke et alternativ

Det er viktig at foreldre og barn har et valg av språk når de skal ha en lesestund sammen. Flere ukrainske foreninger har bestilt hundrevis av barnebøker fra Ukraina for å tilby dem til familier som kommer til Norge. Norske forlag prioriterer oversettelser av gode norske barnebøker, og ukrainske papirbøker kan bestilles fra Det flerspråklige bibliotek (DFB). Disse initiativene er gode og bør fortsette. Problemet med dem er at de vil nå noen barn, men ikke alle.

Digitale bøker kan nås av alle barn hvor som helst i verden. De trenger ikke lånekort, og det tar ett sekund å få bøkene levert i barnets hender. Digitale bøker veier ingenting, de kan lastes ned på telefoner, som de aller fleste har, og de kan deles i stor skala. Og man kan enkelt utgi nye digitale bøker. Dette er fordeler som, med internasjonal papirmangel, kommer bokbransjen til gode.

Med betydelig papirmangel står barnebøker overfor en krise. Vi bør omfavne dette som en mulighet til å lage digitale bøker av bedre kvalitet. Ingen fortjener denne muligheten mer enn flyktningbarn.

Vårt digitale bibliotek vokser raskt. I fremtiden ønsker vi at barna og deres foresatte kan lage sine egne bøker. Det å lage sin egen bok er en fin, reflekterende og også terapeutisk aktivitet. Gradvis forgreine det digitale biblioteket seg med nye historier.

Les også Natalia Kucirkova: «Begrepet ’skjermtid for små barn’ er unyansert»

Les også Natalia Kucirkova: «Barns rettigheter må stå sentralt i det digitale samfunnet»

Les også: «Fremtidens internett vil være et drone-lysshow som reflekterer flytende og unike identiteter, og som beveger seg og endrer seg i en kolossal forestilling.»

Det årlige, roterende fyrverkeriet på Malta beskriver vår påloggede tilværelse på nettet: Hvert datapunkt – et bilde, en tekstmelding eller en snap – er et glitter som algoritmene snurrer.