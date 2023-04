Hva har fagbevegelsen egentlig gjort for deg?

Det er 1. mai, våren er på sitt vakreste, og det er arbeidernes dag. Veldig mange av oss er arbeidere.

«Fagbevegelsen har sin historie. Den dannet grunnlaget for samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere», skriver Aud H. Riise. Her fra toget i 2018.

Aud Hølland Riise Fylkesleder, Norsk Sykepleierforbund, Rogaland

For de fleste er kanskje 1. mai først og fremst en kjærkommen fridag med mulighet for rekreasjon og hagearbeid. De færreste av oss tenker over hva denne dagen egentlig handler om og hvorfor 1. mai er en fridag.

Er du en av dem som synes budskapet på 1. mai er uinteressant, eller kanskje til og med unødvendig? Det angår ikke deg? Da mener jeg som fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund Rogaland, at du bør ta deg en ørliten historisk reise, for å oppdage at de godene du og jeg tar som en selvfølge er kjempet fram av fagbevegelsen gjennom mange år!

1. mai er dagen for markering av solidaritet, samhold og demokrati og av likeverd og respekt.

Hva forteller historien?

Visste du for eksempel at i 1919 det ble vedtatt åtte timers arbeidsdag og en ukes ferie med lønn? I 2002 fikk vi avtalefestet ferie som ga oss til sammen fem ukers ferie. I 1957 fikk fagbevegelsen på plass en avtale om at arbeidstakere skulle få dagpenger under sykdom, men det var ikke før i 1978 at vi fikk rett til full lønn under sykdom.

Vi har også fått rett til videreutdanning og permisjon med lønn når vi får barn og vi er et av verdens mest likestilte land med mange kvinner i lønnet arbeid.

For oss som er sykepleiere, var 1962 et merkeår. Da fikk vi lov om pensjonsordning for sykepleiere. Alle disse lovene gir oss rettigheter som er kjempet fram av engasjerte folk i fagbevegelsen. Det er fort gjort å ta disse godene for gitt.

1. mai er dagen for markering av solidaritet, samhold og demokrati og av likeverd og respekt. Det er noen av de viktigste verdiene vi har og noe av det beste et samfunn har å by på.

Partssamarbeidet trues i 2023

Disse verdiene trenger et kontinuerlig vern og vi må huske betydningen av de rettighetene som er kjempet fram. Det kommer stadig forslag om å svekke partsamarbeidet. Det siste eksempelet finner vi i Helsepersonellkommisjonens rapport – «Tid for handling», hvor det foreslås å gi mer makt til arbeidsgiver når man inngår turnusavtaler.

En turnus med høy vaktbelastning og ugunstig organisering av arbeidstiden er en viktig årsak til at en av fem sykepleiere slutter i løpet av de ti første årene i yrket. Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte jobber for at alle våre medlemmer skal ha en turnus som er minst mulig belastende. Vi vet at måten vaktene organiseres på i turnusplanen har betydning for helse og velferd, og vi vet at gode arbeidstidsordninger er rekrutterende. Å være likeverdige parter i arbeidet med turnus er viktig. Medvirkning er nøkkelen til forbedring.

Engasjer deg!

Fagbevegelsen har sin historie. Den dannet grunnlaget for samarbeidet mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. Da hovedavtalen ble signert, fikk arbeidsgiverne forutsigbarhet og arbeidstakerne sikret seg retten til å forhandle hvert år.

Derfor har vi et velorganisert arbeidsliv i Norge.

Likevel er det noen viktige forhold vi må jobbe videre med. Vi mangler over 7000 sykepleiere for å opprettholde et godt helsetilbud til hele befolkningen. Det må være attraktivt å være arbeider, og vi må aldri ta våre rettigheter for gitt. Derfor bør denne dagen være av stor interesse.

Gratulerer med dagen!