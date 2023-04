Legalisering er feil medisin mot økt rusbruk blant unge

DEBATT: Stadig flere politikere tar til orde for å avkriminalisere eller legalisere rusbruk. Sist ut var Mathias Renberg sin kronikk i Aftenbladet 22. april under tittelen «Tyskland endrer norsk narkotikapolitikk».

Vi må gi politiet verktøy til å kunne avdekke rusbruk, for å kunne henvise til hjelp.

Ingrid Olina Hovland Nestleder i Rogaland KrFU

Dette er en naiv tilnærming til et stort samfunnsproblem. Forkjempere for legalisering roper høyt om at det er på tide å regulere markedet. Sannheten er at det illegale markedet alltid vil eksistere. Det vil alltid utkonkurrere et norsk «rusmonopol» på pris, styrke og tilgjengelighet.

Begrenser tilgjengelighet

Det kan vi blant annet se fra delstater i USA, hvor kriminelle miljøer fortsetter å selge narkotika. Tobakk er lovlig i Norge, likevel er hver femte røykpakke smuglet inn. Dagens narkotikalovgivning handler også om å påvirke sosiale normer rundt cannabis. Rusforskningen er entydig på at forbudet virker til å begrense bruken. For eksempel gjennom at forbudet bidrar til å begrense tilgjengeligheten til narkotiske stoffer og redusere sosial aksept for cannabisbruk.

Vi kan ikke åpne opp for kjøp og salg bare fordi andre land gjør det.

Bruk henger ofte sammen med oppfatning av skadepotensial. Derfor kan vi ikke gi frislipp på et rusmiddel som er alt annet enn trygt. Hvilke signaler sender det? Sannheten er at politiet er nødt til å få flere verktøy i kampen mot narkotika, ikke færre. Med nye retningslinjer fra Riksadvokaten har politiets rolle i å avdekke narkotikakriminalitet blitt sterkt begrenset.

Vi må gi politiet verktøy til å kunne avdekke rusbruk, for å kunne henvise til hjelp. Derfor foreslår KrF å gi politiet myndighet til å ta spyttprøve ved mistanke om narkotikabruk. I stedet tar Mathias Renberg til orde for en politikk som vil etterlate unge til å finne veien til avrusning på egen hånd.

I beste fall naiv tilnærming

Vi kan ikke åpne opp for kjøp og salg bare fordi andre land gjør det. Det er i beste fall en naiv tilnærming til et stort samfunnsproblem. Rusbruk reguleres best når stoffene forblir ulovlige, og politiet har myndighet til å gripe inn.