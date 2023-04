Hvorfor er bølgekraft en viktig del av fremtidens energimiks?

DEBATT: 15. mars hadde Vidar Ausen et innlegg i Aftenbladet under tittelen «Hvorfor ikke bølgekraftverk?» hvor han etterlyste diskusjon og fremheving av mulighetene for å benytte seg av energi fra bølger til å produsere elektrisitet.

«Sea Motion Energy er av den klare oppfatningen at vi er på god vei når det gjelder å løse utfordringen med å utnytte bølgenes evigvarende energi på en bærekraftig måte», skriver Lasse Aga.

Lasse Aga Sea Motion Energy AS

Sea Motion Energy AS er et selskap med tilhold i Åkrehamn på Karmøy som har jobbet gjennom mange år for å teste ut bølgekraftverk og for å lære hvordan det er mulig å hente energi ut fra bølgenes evigvarende energi på en bærekraftig måte.

Sea Motion Energy sin oppfinnelse baserer seg på to legemer som flyter i vannet og som har forskjellig oppdrift og bevegelsesmønster. Den gule smultringen følger alle bølgenes bevegelser og følger i utakt med sentersøylen som har liten bevegelse i bølgene. Det er denne utakten som ved hjelp av hydraulikk sylindere og rør overfører kraft fra bølgene til generatoren.

Forbedringer

Det er laget en egen animasjon som kan konsulteres på vår webside www.seamotion.no. Denne viser prinsippet for hvordan vårt bølgekraftverk virker. Vi har bygget et bølgekraftverk modell den er i redusert størrelse (målestokk 1:10) i forhold til et fullskala anlegg. Modellen ble sjøsatt i september 2019 og vi har i tiden siden modellen ble sjøsatt lært mye om hva som gir best effekt.

Rett før jul i 2022 ble det besluttet å ta i land modellen for å gjøre noen forbedringer i designet for å optimalisere ytelsen. Alle planlagte forbedringer er nå fullført og modellen er blitt satt ut igjen på godkjent testområde fra Karmøy kommune og Karmøy havnevesen, 18. april 2023. Vi er nå spente om de gjennomførte forbedringene gir den effektforbedringen vi har planlagt.

Sea Motion Energy er av den klare oppfatningen at vi er på god vei når det gjelder å løse utfordringen med å utnytte bølgenes evigvarende energi på en bærekraftig måte.

Resirkulerbare materialer

Sea Motion Energys bølgekraftverk er laget av 100 prosent resirkulerbare materialer. Størrelsen er sammenlignet med vindmøller betydelig mindre. Anleggene vil ikke skjemme utsiktene i samme grad. Bølgekraftverket er heller ikke avhengig av grunt vann og kan derfor plasseres der det er mindre fiskeaktivitet. I løpet av år 2023 vil vi være ferdig med testprogrammet av 1:10 modellen. Når vi kommer til slutten av året vil vi se oss om etter noen interessenter som kan bidra med kapital for å skalere opp Sea Motions bølgekraft teknologi til kommersielt bruk.