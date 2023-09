Hvorfor er valgdeltakelsen så lav?

Grunnene til at folk velger å ikke stemme er varierte, men politikernes handlinger spiller nok inn.

Per Henning Lerstad Stavanger

Kopier lenke

Kopier lenke

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av Aftenbladets debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

DEBATT: Valget vinnes bare ved å mobilisere usikre velgere, særlig for de store partiene. I år vil kun 63 prosent stemme ifølge målinger. Ikke bare på grunn av passivitet, apati og uvitenhet. Men også resignasjon, uenighet, tillitskrise og avmaktsfølelse.

Like før valget skal stemmer desperat kapres. De fleste velgere er orienterte og følger med, selv om de ikke blir godt nok sett og lyttet til. Det sies at en må demokratisk stemme for å påvirke retningsvalg og samfunnsutvikling. Noen har nettopp med sin gode ressursbakgrunn vært politisk aktive på flere måter. Men til liten nytte. Det er skuffende og demotiverende å ikke få til ting.

Kritiske røster, analytisk opposisjon og meningsmangfold er ikke alltid like greit. Reelt medlems- og nærdemokrati er mangelfullt. Urettmessige forbigåelser i toppstyrte nominasjonsprosesser. Elitesamrøre, intrigemakeri, personfokus og uheldig rolleblanding. Brutte lovnader, useriøse valgløfter, ukultur og negative tillitssaker.

Politikerne bevilger seg økte lønninger på statsråders nivå. Mange er eksemplene- også lokalt. Alt dette er klart med på å undergrave tilliten blant folk flest.

Dette er ingen generell respektløs politikerforakt. Flere prøver sikkert å gjøre en hederlig jobb, men når ikke fram. Jeg vet at dessverre deler altfor mange mine synspunkter, som derfor samlet sett betyr at i år vil de ikke stemme.