Leiv Eiriksson som kolonialist-ikon

KRONIKK: Norsk kolonialisme uten­lands og i samiske om­råder er to sider av samme sak.

«Leiv Eiriks­son opp­dager Amerika», malt av Christian Krohg i 1893.

Roald Berg Professor em. i moderne historie, UiS

Den nylige, hissige kunst- og historiedebatten begynte som kjent med at Nasjonalgalleriet nedmonterte Amerika-oppdageren Leiv Eiriksson fordi bildet, malt i 1893, skal være kolonialistisk. Protestene mot antydningen om fredsnasjonen Norges kolonialistiske fortid – samt mot at kolonialismediagnosen var stilt av en svensk kunsthistoriker – var så massive at Nasjonalgalleriet krøp til korset og hengte bildet opp igjen etter at kunsthistorikere hadde informert om at Leiv Eriksson-bildet var et bestillingsverk av norske immigranter.

Målet med bildet var ikke å hylle kolonialismen, men bare å vise at Amerikas rette «oppdager» ikke var søreuropeeren Columbus, men en nordmann.

Urbefolkningens skjebne etterpå var irrelevant både for Leiv Eiriksson og for de fattige, men gode norske menn som ryddet seg land og forsvarte sine tapre hustruer mot de illsinte «ville».

Som ved en tilfeldighet som så ut som en tanke, kom kolonialismedebatten samtidig med de samiske protestene mot vindmøller i Fosen-siidaen. Også her ble debatten avsluttet med retrett. Oljestatsråden og statsministeren bad om nasjonal tilgivelse, men glemte forhistorien.

I Norge var det også settlere utenfra som brøt «ledig» land. Det foregikk parallelt med at Leiv Eriksson-portrettet ble malt. Her i landet ble imidlertid ikke urbefolkningen forsøkt utryddet, slik som i USA, men tvangsfornorsket gjennom en storstilt landbruks-, skole- og kirkepolitikk.

Fornorskningspolitikken overfor samene er et mørkt kapittel i norks historie.

Innen- og utenriks

Er det noen forbindelse mellom de norske nybyggerne på prærien og i sameland?

Under koloniseringen av «villmarken» i Vesten var nordmenn aktive deltakere. Koloniseringen av «villmarken» i sameland var en indre kolonisering – en «internal colonialism», som det heter i kolonialismeforskningen – en «fornorskning» av de deler av sameland som lå innenfor Norges politiske grenser. Her var den norske stat den mest aktive.

Begge disse historiske fenomenene fant sted på samme tid som de europeiske stormaktene koloniserte Afrika og resten av den ikke-europeiske verden ved hjelp av misjonærer, handelsmenn og militære. Og her var ikke Norge med? Mon det.

Misjonshistorien er velkjent. Norske historikere har i boken «Kolonitid» fra 2009 vist at nordmenn var særdeles aktive deltakere i den europeiske jordbrukskolonialismen i Afrika, på Hawaii, Cookøyene og i Kongo, for å nevne noen eksempler.

Videre har flere historikere merket seg diplomaten Fritz Wedel Jarlsbergs forslag i 1919 om at Norge burde overta en ledig tysk koloni, men lagt hovedvekten på at Utenriksdepartementet straks sa nei til en slik aktivisme. Få har imidlertid registrert at Wedels andre forslag – om å kreve landutvidelse mot den nye naboen Finland – ble fulgt opp av regjeringen. Finland kunne ikke annet enn å akseptere forhandlinger.

Wedels tredje forslag i 1919 var at Norge måtte gjenoppta sitt gamle krav om Svalbard som «betaling», som han skrev, for den norske handelsflåtens ikke-nøytrale tjenester for vestmaktene under første verdenskrig. Dette ble innfridd med Svalbard-traktaten i 1920.

Kravet om Svalbard var blitt framsatt i 1892 av statsråd Wollert Konow, altså nøyaktig ett år før Leiv Eriksson-maleriet. Han forlangte at Norge måtte få suvereniteten over Svalbard. Konows begrunnelsen var at Norge måtte gjøre som de øvrige siviliserte maktene i 1890-årene, nemlig å «søge at udvide sine Besiddelser til fjerne Egne», men ikke mot Afrika, men mot Svalbard i det tilgrensende havet mellom Stadlandet, Skottland og Grønland. Dette svære havet hadde fått navnet «Det norske hav» av norske havforskere rundt 1870, altså ved den europeiske kolonialismens begynnelse.

Det var dette havet Leiv Eiriksson seilte gjennom i Nasjonalgalleriets maleri, malt i 1893. Var også det en tilfeldighet som så ut som en tanke?

Det er intet som tyder på at Eriksson-portrettøren i 1893, Christian Krohg, var norsk kolonialist. Et av hans hovedverk var portrettet av den prostituerte på politilegens venteværelse. En av hans nære venner var Hans Jæger. Men i likhet med Wedel Jarlsberg levde Krohg i Paris i årevis, så han kjente, han så og han følte den europeiske kolonialismen i de europeiske kolonimetropolene. Og han var like norsk som Wedel i kolonialismens 1890-år.

Da Utenriksdepartementets arkiv ble organisert i 1906, ble det opprettet et eget dossier med navnet «den arktiske interessesfære». Juvelen i denne interessesfæren var Svalbard, som altså omsider ble norsk i 1920, nærmere tretti år etter at Konow hadde formulert målet om «fornorskning» av interessesfæren Det norske hav.

Det neste steget i denne fornorskningspolitikken vestover endte, som kjent, i folkerettssaken om Grønland, som Norge tapte i 1933. Men den fornorskende koloniseringen inn i sameland var en suksess. I 1920 ble den av den svenske juryen belønnet med Nobelprisen i litteratur til Knut Hamsun for i hovedsak «Markens grøde», en hyllest av nybrottsmannen Isak Sellanraa, som ikke lot seg stanse verken av villmarken eller av urbefolkningen der – like lite som de norske nyrydningsmennene på den amerikanske prærien.

Slutt nå?

Men så med ett, i Stilla i 1979, møtte den indre koloniseringen veggen. Til sist vil kanskje vindturbinenes skygge på Fosen-halvøya bli endestasjonen.

Det er dette dramaet – om kolonialisme på norsk – som Leiv Eiriksson kan ikonisere på sin barske seilas inn i «Det norske hav».

