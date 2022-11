Er det regjeringa som bestemmer at Norge har vore eit rike frå 1030?

DEBATT: Eg reagerer sterkt på at prosjektleiar Borghild Lundeby ved Stiklestad Nasjonale Kultursenter hevar at i 1030 kom den endelege anerkjenninga av Norge som eit rike. Ho hevdar sluttpunktet for rikssamlinga skjedde i samband med slaget på Stiklestad.

Når eg trekkjer fram desse to innvendingane mot Stiklestad-jubileet, er det for å visa at dei usikre hendingane ved Hafrsfjord som ofte blir påpeikte, òg gjeld narrativet om Stiklestad.

Denne utsegna blir presentert som ei sanning og utan ei nærare grunngjeving. Kva slags autoritative kjelder står bak denne såkalla endelege anerkjenninga? I planen Norge i tusen år står det skrive at føremålet med Nasjonal-jubileet 2030 er å markera at Norge har bestått som ett rike i 1000 år. Og vidare les eg: «Hurdalsplattformen med tilhørende statsbudsjett slår fast at tusenårsjubileet for slaget på Stiklestad skal være et nasjonaljubileum».

Bestemmer regjeringa historien?

Når det her blir vist til Hurdalsplattformen, kan ein lett få den tanken at regjeringa går god for påstanden om at Norge har bestått som eit rike i tusen år. Noko som kan visa denne godkjenninga frå regjeringshald, er Kjersti Toppes svar til Mímir Kristjánsson då han stilte spørsmål om Stiklestad-jubileet. Ho svarar at det etter 1030 ikkje lenger var ein diskusjon om Norge var samla til eit rike. Me ser her at ei såkalla politisk plattform og ein minister vil avgjera kva som er historiske fakta. Eg har lenge trudd at dette var ein praksis som gjekk føre seg i Sovjet-tida, og no i Putins Russland.

Eg vil vidare peika på to trekk i debatten om tusenårsjubileet som eg meiner bør koma fram. For det første opererer dei historiske kjeldene med ulik datering; det er til dømes nemnt følgjande årstal: 1028, 1029, 1030, 1031. Me ser altså av dette at prosjektleiaren har ulike alternativ å velja mellom med omsyn til datering av det såkalla slaget på Stiklestad. For det andre kan eg nemna at kjeldene reiser tvil om at det i det heile tatt skal ha stått eit stort slag på Stiklestad.

Kva skjedde eigentleg på Stiklestad?

Den angelsaksiske krønike (1143) fortel at det var Olavs eigne folk som tok livet av han. Adam av Bremen (ca. 1070) skriv at han blei drepen i eit bakhaldsåtak, og Roskildekrøniken (1135) legg fram tanken om at det ikkje fann stad eit stort slag, men at det heller dreier seg om ein liten trefning. Eg vil dessutan peika på at det ville ha vore naturleg å finna mange våpenrestar, til dømes pilspissar i jorda på Stiklestad dersom det skal ha vore eit slag som omfatta mange krigarar. Så vidt eg veit, har ein ikkje gjort slike funn.

Når eg trekkjer fram desse to innvendingane mot Stiklestad-jubileet, er det for å visa at dei usikre hendingane ved Hafrsfjord som ofte blir påpeikte, òg gjeld narrativet om Stiklestad. Straks etter at Olav Digre blei drepen, skjedde det ei medviten legendebygging, med den katolske kyrkja i spissen. Gjennom denne marknadskampanjen greidde ein å sameina konge- og kyrkjemakta, der begge institusjonane hadde føremoner av kvarandre. I løpet av særs kort tid gjekk torturisten og krigaren Olav Digre over til å bli Heilag-Olav, og han blei utstyrt med endå eit tilnamn: Rex Perpetuus Norvegiae, som tyder Norges evige konge. Ein særs dugande reklamemakar i vår tid kunne neppe ha klart å organisera ei betre merkevarebygging.

Fredssymbola ved Hafrsfjord

Borghild Lundeby gir elles i kronikken uttrykk for at dette nære bandet mellom kyrkje og stat kjem tydeleg fram i det norske riksvåpenet, som eit symbol på samlinga av Norge. Riksvåpenet med Heilag-Olavs martyrøks viser ei løve som held eit våpen, noko som kan gi assosiasjonar i retning av krig. Eit heilt anna symbol finn me i samband med Harald Hårfagre og Hafrsfjord, nemleg det flotte kunstverket Sverd i fjell, skapt av Fritz Røed. Dette minnesmerket symboliserer fred: Sverda står godt planta i fjell og kan ikkje trekkjast opp for å bli brukt til å føra nye kampar.