Den «grønne» norske offshore­industrien

KRONIKK: Er vår oljeindustri så ren som det blir hevdet? Hvor mye vet vi egentlig om utslippene fra Norges største næring.

Utslipp av produsert, farlig avfall på Statfjord-feltene har økt fra 1400 tonn i 2017 til 5600 tonn i 2021.

Even L. Tjørhom Prosjektleder

Det fokuseres mye på miljøpåvirkningene for fornybare energikilder, hvilket er veldig bra.

Fra Motvind sine egne sider refereres det til utslipp fra vindturbiner av plast, hydraulikkolje, kjølevann og andre kjemikalier som «vil bli spredt med vinden over store områder».

Som klimabevisst støtter jeg at vi har et sterkt søkelys på utslipp, så lenge vi bruker de rette tallene, samt i rett kontekst. Utslippene av plast fra vindturbiner i Norge er ikke 1,5 tonn per turbin, men snarere i alt 280 kg årlig fra alle norske vindturbiner, som vi må jobbe med å få ned.

Derimot må disse utslippene vektes mot utslippene vi har i andre industrier. For energi blir det naturlig å se på utslipp fra norsk olje- og gassnæring.

Er vår oljeindustri så ren som det blir hevdet? Hvor mye vet vi egentlig om utslippene fra Norges største næring.

Tonnevis ut i havet

Eksempelvis slapp Statfjord-plattformene i perioden 2018–2021 ut i snitt 340 tonn olje i året til sjø, hvilket tilsvarer 6,5 tønner («barrels») med olje hver dag. Ikke som rent oljeutslipp, men blandet inn i de enorme mengdene av produsert vann som slippes i havet (i alt 14.000 kubikk i timen fra norske plattformer).

Norne slipper ut tilsvarende 1,5 tønner med olje hver dag. Av de «bedre» plattformene har vi Kristin-feltet, som «bare» slipper ut litt over 1 tønne med olje i uka.

Dersom vi ser på produsert, farlig avfall, har mengdene fra Statfjord-feltene økt fra 1400 tonn i året i 2017 til 5600 tonn i 2021.

Samlet fra alle norske plattformer ble det produsert 232.000 tonn farlig avfall i 2021, definert som «avfall som ikke hensiktsmessig kan håndteres sammen med ordinært avfall fordi det kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker eller dyr».

Ulike kategorier

Miljødirektoratet deler opp utslipp i ulike kategorier, der rød og svart kategori er de verste. Rødt utslipp er definert som «stoff som brytes sakte ned i marint miljø, viser potensial for bioakkumulering og/eller er akutt giftige», mens svart utslipp defineres som «lite nedbrytbare og viser samtidig høyt potensial for bioakkumulering eller er svært akutt giftige/arvestoffskadelige eller reproduksjonsskadelige».

For Ula-plattformen har det i perioden 2016–2021 blitt slippet ut 900 tonn med røde utslipp direkte til sjø, og av de aller verste svarte stoffene er det sluppet ut 1,2 tonn totalt i samme periode. Dette også til sjø.

I 2021 ble det, samlet fra samtlige installasjoner, sluppet ut 1500 tonn med røde stoffer til sjø. Dette er over fire tonn per dag! Tilsvarende for perioden 2017–2021 ble det totalt sluppet ut 183 tonn med stoffer i svart kategori.

Der det er en bedring i utslipp av de svarte stoffene, har utslipp av røde stoffer derimot økt siden 2010.

I 2018 fikk Equinor avslag på søknad om å slippe ut 150 tonn sand fra sandblåsing og 1200 kg med malingsrester på Osebergfeltet. Dette skal være første gang et slikt avslag er gitt på en norsk plattform. I over 30 år har norske installasjoner fått godkjenning til å slippe blåsesand og malingsrester direkte til sjø ved behov, med all mikroplasten og miljøgiftene som finnes i dette avfallet.

Tyskland krever nullutslipp

I forbindelse med jobben min har jeg i mange år reist offshore både til norske installasjoner, samt tyske havvindinstallasjoner. Jeg har reist på norske installasjoner der det slippes ut så mye produsert vann at oljeflaket er synlig fra både helikopter og satellitter (miljøorganisasjonene følger med!). Kommentar fra plattform når jeg utfordrer dette, er at utslippet er i henhold til norsk regelverk.

I Tyskland er det krav om nullutslipp fra plattformer, og selv kloakk (grått/svart vann) fraktes tilbake til land for rensing. Dersom prosjektet skal slippe ut ferskvann fra ferskvannstanker, må det først sendes prøve til laboratorium i Tyskland før vannet kan slippes til sjø.

Å ha utslipp fra offshore-installasjoner bør høre til unntaket, og ikke være normalen. Det burde være mulig å gjøre kraftige grep for å redusere disse utslippene.

Faktabasert diskusjon

Det er på høy tid å et sterkt søkelys på utslipp fra den norske offshoreindustrien, og kritisk journalistikk er forventet av medier som Aftenbladet og andre.

Bare ved å gi alle utslipp oppmerksomhet kan vi fokusere der det trengs, og kutte utslipp.

Det er ikke min mening å snakke ned oljebransjen, jeg har selv stolt jobbet i norsk oljeindustri i over 13 år. Jeg vet veldig godt hvilken kompetanse som er hos både operatørselskapene og leverandørindustrien, samt klima-/miljøengasjementet som eksisterer. Det er mye smarte folk her som jobber veldig hardt med å kutte utslipp fra en bransje som historisk har store utslipp.

Men vi bør ha en faktabasert og informativ diskusjon rundt utslipp, også når vi sammenligner fornybar produksjon og hvordan vi i dag får energi fra norske plattformer.

Til orientering, tallene jeg bruker er tallene oljeselskapene selv rapporterer til Miljødirektoratet. De er tilgjengelig på norskeutslipp.no, som driftes av Miljødirektoratet.