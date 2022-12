Fattigdom er virkelighet for mange i Norge

«I et av verdens rikeste land burde det være en selvfølge at ingen måtte leve under EUs fattigdomsgrense for Norge», skriver Margrethe Pedersen Aksland.

Margrethe Pedersen Aksland Hafrsfjord

DEBATT: Leste du Solveig G. Sandelsons kommentar «Skamma ved dei fattiges bord» i Aftenbladet fredag 2. desember? Hvis ikke bør du gå tilbake og gjøre det.

Det hun skriver kunne ha vært manus for en standup komiker og morsom underholdning, ... hvis det hadde vært fleip.

Dessverre er det alt annet en fleip. Det er virkeligheten til mange mennesker i dagens Norge.

Hun skriver om uttalelser fra våre politikere, ytret på tv i beste sendetid.

Hun skriver om deres regnestykker og logikk, hvilket er hinsides all fornuft. Disse politikerne er mennesker som er valgt til å representere oss alle, de skal forvalte penger og ta kloke valg på vegne av oss andre.

I et av verdens rikeste land burde det være en selvfølge at ingen måtte leve under EUs fattigdomsgrense for Norge.

Våre politikere drar iblant på bedriftsbesøk for å se og lære. Hva med å ta et par dager hos noen som må streve hver dag for å få endene til å møtes. Kanskje de da vil se annerledes på deres virkelighet.

Deretter kan jo stortingsrepresentantene begynne å betale «tiende». De betaler da 10 prosent av lønnen og øremerker dette til våre fattige. Jeg tror neppe at de vil havne ned mot fattigdomsgrensen for det.