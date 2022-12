NIMs svik mot menneskerettigheter

Hadde NIM i større grad vektlagt ansvar på rusfeltet, er det lite sannsynlig at politikere og politi på autopilot ville fortsatt sin umyndiggjørende praksis.

Roar Mikalsen Leder, Alliansen for rettighetsorientert ruspolitikk (AROD)

DEBATT: Siden 2017 har Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) vært informert om vilkårlig forfølgelse i ruspolitikken. Det sivile samfunn har etterlyst handlekraft, men fordi det ikke er en uttalt rett til rusbruk, mener NIM at politikere kan gjøre som de vil. Stemmer det? Etter rusreform-rapportens påvisning av moralsk panikk, er det mulig å tolke menneskerettigheter fra etablert praksis, eller må samtiden vurderes i historisk og prinsipiell kontekst?

NIM nøyer seg med det første. Med utgangspunkt i rettskilder hevder NIM i et debattinnlegg at staten ikke «er rettslig forpliktet til å gjøre noe», fordi «vi etter beste juridiske metode ikke har kilder som underbygger det». NIM aksepterer derfor en forskjell på hva menneskerettigheter er og hva de burde være, men er det slik man fremmer rettigheter?

Ikke bare er rettskildelæren klar på utenomrettslige faktorers betydning. I tillegg til lov og sedvane, er reelle hensyn en sentral rettskildefaktor, og her kommer prinsipper og verdigrunnlag inn. NIM ser ikke bare bort fra dette, men at rusbrukere siden 2009 har informert om vilkårlig forfølgelse og at det må en rettighetsanalyse til for å vurdere dette. Allikevel er ingen analyse gjort. I tretten år har myndighetene motarbeidet et effektivt rettsmiddel, og NIM har i fem år vært informert.

NIM vet at ingen uavhengig og kompetent rett har vurdert om straff i ruspolitikken forfølger et legitimt formål. NIM vet at makthaverne har sørget for en blindsone, og at kampen for rettigheter holdes tilbake av systemets uvilje mot selvransakelse.

Om NIM hadde fulgt sitt mandat, som er å fremme menneskerettighetene, burde NIM derfor gjort klart at rettsstatsgarantier uteblir, og at staten må bevare spørsmålene som en rettighetsdebatt reiser. Dette er et minstemål, for status er at politikerne viderefører offentlig panikk, mens domstolene toer sine hender, og NIM kan sørge for rettsutvikling ved å støtte kravet om menneskerettsanalyse. Bare gjennom slik analyse kan vi være trygge på at terskelverdier ikke viderefører vilkårlig forfølgelse, og NIM har her sviktet sin oppgave.

Hadde NIM i større grad vektlagt ansvar på rusfeltet, er det lite sannsynlig at politikere og politi på autopilot ville fortsatt sin umyndiggjørende praksis. Mest sannsynlig ville heller ikke påtalemyndigheten fremstilt det som irrelevant «om norsk narkotikapolitikk er riktig eller fornuftig på et mer overordnet nivå», og dommerne ville ikke avstått fra kvalitetssikring fordi de «må skille mellom juss og å vurdere strid med Grunnloven».

Allikevel, dette er situasjonen, og det er å håpe at NIM snart ser et større bilde – et som bidrar til sikring av menneskerettigheter.