Hvorfor skal Normann hetses for klubbvalg, når Haaland går fri?

DEBATT: Kritikken av Mathias Normanns klubbvalg er fristede. Vi kan alle føle lyst til å hive oss på refrenget i landslagstrener Ståle Solbakkens moralske salme. Men er vi ikke på svært tynn is her?

Objektivt sett synes jeg faktisk Normanns valg er mindre etisk problematisk enn vår uangripelige jærske helt, skriver innsenderen.

Gustav Kjølberg Vikeså

Publisert: Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

«Tonedøvt klubbvalg av Normann» melder en tindrende klar Ståle Solbakken i forbindelse med at han utelater Mathias Normann fra neste landslagssamling. «Jeg hadde gjort akkurat det samme om spilleren det gjaldt het Erling Braut Haaland», fortsetter landslagssjefen.

Gullkalv for et like ille regime

Umiddelbart er kritikken forståelig. Vi vil jo alle ramme Putin. Men beveger vi oss ikke inn i dobbeltmoralens blindgate? Hva er egentlig forskjellen på Haaland og Normanns klubbvalg? Kan man frikjenne og hylle Haaland, samtidig som man straffer og fordømmer Normann? Objektivt sett synes jeg faktisk Normanns valg er mindre etisk problematisk enn vår uangripelige jærske helt. Normann spiller for en klubb som er russisk, det er problematisk. Det er jeg enig i. Samtidig er ikke det å spille for akkurat denne klubben, med forbehold om at det er mye jeg ikke vet, forbundet med andre etiske problemstillinger enn at dens moderland er den invaderende part i en krig.

Klubben, eller dens eiere, er ikke en part i krigen. Normann er heller ingen stor stjerne, og vil aldri komme i en posisjon hvor han blir brukt for å renvaske Putins handlinger. Sannsynligvis vet ikke Putin, og vil nok heller aldri vite, hvem Normann er. I tilfellet Haaland stiller det seg helt annerledes. Erling, og Ståle, er fullt klar over den unge gullkalvens posisjon hos hans arabiske eiere. Med viten og vilje stiller Haaland seg til disposisjon for eiere som forbindes med handlinger, menneskesyn og etikk i «Putin-klassen».

Helgehygge for araberne

Haaland er ikke bare en brikke i dette spillet, han er «by far» den viktigste brikken. En brikke araberne får bruke hver helg i Premier League. Men også en brikke Solbakken blankpusser og stiller til disposisjon for Norges landslag. Om landslagsledelsen, med Solbakken og Hangeland i spissen, mener det er deres oppgave å avgjøre hvem som bør være med eller ei basert på moralske vurderinger, beveger de seg inn i et minefelt.

Da er det fort gjort, som i Normanns tilfelle, å ta tøffe «populære» avgjørelser som den kompakte majoritet lojalt vil stille seg bak. Normann stilles lagelig til hogg som en felles hoggestabbe, mens Haaland frikjennes med begrunnelse som «det er grenser for hva vi kan legge på en 21 åring». Denne grensen gjelder tydeligvis ikke for 26 år gamle Normann. Da synes jeg det både lukter og smaker fryktelig vondt av Solbakkens tirade mot Normann. Den bitre smaken og den råtne lukten av dobbeltmoralisme.