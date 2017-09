Økt verdsetting av sykepleiere vil bidra til å rekruttere og beholde kompetanse

I undersøkelsen som ble publisert i juni kommer det frem at mens behovet for sykepleiere var 238 i 2016 – var den ett år senere økt til 425. Kommunene er like tydelige i sin tilbakemelding viser KS Arbeidsgivermonitor 2016.

Hvor trykker skoen?

Sykepleiere og spesialsykepleiere er den kompetansen det er mest utfordrende å rekruttere. Og en aldrende befolkning gjør at vi vil mangle titusener av dem innen kort tid. Hvordan møter vi så disse utfordringene? Hva med å spørre sykepleierne selv om hvor skoen trykker? Hva er det som gjør at dere slutter som sykepleiere og går over i andre yrker? Hvorfor er gjennomsnittlig pensjoneringsalder for sykepleiere 57 år? Hvorfor søker åtte av ti nyutdannede sykepleiere jobb i sykehus fremfor kommune?

Jeg mistenker at arbeidsgiverne vet utmerket godt hvilke svar de får. Utfordringene må møtes med flere heltidsstillinger, forsvarlige arbeidstidsordninger, gode fagmiljøer og god lønn. De vet det, de ønsker det og vil det med – men gjøre det? «Dere er så mange og vi har så lite penger», er en ikke ukjent hindring for å møte utfordringene.

Avspist med 17,2 prosent

Tja, hva med først å spørre seg hvordan kommunene bruker de pengene de faktisk har? Brukes de i henhold til utfordringer, behov og prioriteringer? Min påstand er at det gjør de ikke. I perioden 2010-2015 var det de ufaglærte som hadde størst lønnsvekst i kommunesektoren med 19 prosent – etterfulgt av ansatte med utdanning på videregående nivå med 18,2 prosent. Sykepleierne med sin høyskoleutdanning opp til fire år ble avspist med 17,2 prosent lønnsvekst i samme periode.

Politikk er å prioritere.

For meg fremstår det som et paradoks at mens kommunene skriker etter sykepleierkompetanse, er de lønnsledende for stillinger uten krav til utdanning. Og de fortsetter å gi denne gruppen større lønnsvekst enn høyskolegruppene år etter år.

Lønnsutgiftene utgjør mer enn 60 prosent av kommunenes driftsbudsjett, og KS selv presisere i sin monitor at det er viktig at en sørger for en målrettet disponering av lønnsmidlene. Der kan vi bl.a. lese: «Hovedtariffavtalens lønns- og forhandlingssystem er ett av flere virkemidler for å beholde og rekruttere arbeidstakere, og er ment å gi kommunene nødvendig fleksibilitet for å ta vare på og skaffe viktig kompetanse og arbeidskraft.»

Økt verdsetting

Jeg er ikke i tvil om at økt verdsetting av sykepleiere vil bidra til å rekruttere og beholde kompetanse. For sykepleiere som i dag teller på knappene om de skal skifte beite, kan det være avgjørende for hva de velger. For sykepleiere som i dag arbeider som kabinbesetning i fly, rådgivere eller i andre yrker, kan anstendig lønn være en viktig del av det som skal til for at de igjen ønsker å arbeide med det de primært er utdannet for. Jeg er mer i tvil om kommunenes evne og vilje til å møte rekrutteringsutfordringene de selv er bekymret over gjennom målrettet bruk av de lønnsmidlene de har til disposisjon.

Gi drahjelp

Politikk er å prioritere. Til høsten er det lokale forhandlinger, en anledning for kommunenes forhandlingsutvalg til å vise at de faktisk evner å prioritere i tråd med innbyggernes behov. En anledning til å gi ordførere og rådmenn landet over den drahjelpen de sier de trenger for å rekruttere og beholde sykepleierkompetanse.

En anledning til å vise at den fleksibiliteten hovedtariffavtalen oppfordrer til for å skaffe viktig arbeidskraft faktisk brukes. Jeg har intet imot at min tvil blir gjort til skamme og at kommunene utviser det ansvaret jeg mener de har.