Jeg skjønner at kunstgressbaner er bra for folk som driver med idrett – både elite- og breddefotballen kan glede seg over å kunne spille året rundt.

Samtidig legger jeg merke til at frekvensen av folk som suser bortover sykkelstiene på rulleski i sommerhalvåret også er økende, og det fikk meg til å tenke: Når ble det en selvfølge at alle skal ha krav på å drive med favorittidretten sin, uansett årstid og føreforhold? Vi bor i et land hvor værforholdene tvinger oss til å ta forholdsregler i andre sammenhenger, så hvorfor skal idretten være unntatt?

I hine hårde dager var fotball noe man spilte om sommeren på gressbaner, eller på lokale grusbaner. Når vinteren kom og banene frøs til, eller ble dekket av snø, la man fotballskoene på hylla og fant fram ski og skøyter i stedet. Naturligvis kan ikke forholdene på 50-tallet sammenliknes direkte med forholdene i dagens samfunn, men burde vi ikke snart innse at alle de «godene» vi tar for gitt i dag er med på å ødelegge kloden vår for kommende generasjoner?

Og med denne vesle brannfakkelen, sier jeg: Kjør debatt!