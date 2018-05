Equinor kunne ha vore namnet på eit postordreselskap, eit konsulentbyrå eller eit smørmerke. Då står bare jåleriet igjen. Det er synd for selskapet og for landet. Stortinget har handsama eit framlegg frå Senterpartiet og Arbeidarpartiet om å behalde namnet Statoil.

Selskapet er i stor grad eigd av staten og dei driv med olje. Då er ikkje Statoil eit så dårleg namneval. Diverre kjenner jåleriet ikkje noko grense så regjeringa har gitt sin tilslutning til namnebytte til «Equinor».

Namn handlar om identitet.

Bommar grovt

I debatten meinte fleirtalet i den nye alliansen mellom Frp, H, MDG, KrF og V at vårt engasjement i saka var i strid med eigarskapsprinsippa. Saksordførar Tina Bru (H) slo dette fast i sitt innlegg. Tina Bru bommar grovt med sin kritikk. Det er ingenting i prinsippa for god eigarstyring som seier at eigaren ikkje skal kunne ha ei oppfatning av ei sak som skal handsamast i selskapet si generalforsamling. Tvert i mot så er det god eigarskapsutøving å styre eit selskap gjennom generalforsamlinga.

Lokomotivet i oljeeventyret

Namn handlar om identitet. Statoil har vore lokomotivet i det norske oljeeventyret. Statoil er tett knytt til Rogaland og Stavanger. Eit namneskifte vil ikkje gjera Statoil til eit nytt selskap. Sjølvsagt meiner også Senterpartiet at Statoil skal kunne satse på fornybar energi. Det la me opp til då Senterpartiet sin olje- og energiministeren i 2009 bidrog til å endra selskapet si formålsparagraf for å gjera Statoil til både eit olje- og energiselskap.