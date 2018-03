Barselomsorga i Noreg vart ei hovudparole på kvinnedagen. Helseministeren, stortingsrepresentant Tina Bru (Aftenbladet 10. mars), og direktørane i Helse Bergen, Helse Stavanger og Helse Vest (Aftenbladet 12. mars) forsøker å forsikre folket om at trygg barselomsorg for alle er målet, om at individuell vurdering av alle pasientar er pasientens helsevesen, og at «skremselspropagandaen om barseltiden må slutte».

Vi er alle samde i at «pasientar», òg friske, fødande kvinner, skal få individuelt tilpassa helsehjelp. Vår innvending er at det må være rom for å gjere den vurderinga. Helse Bergen bygger nytt, med sikte på at 40 prosent av kvinnene skal reise heim etter 6-8 timar.

Ikkje alltid lett å amme

Som gynekologar har vi vore vitne til mange forsinka blødingar og svangerskapsforgiftingar som oppstår etter fødsel. Utan å være ammepoliti, er det etterkvart svært tydeleg medisinsk evidens for at amming er det beste for både barn og mor dersom dette let seg gjere. For godt vaksne, førstegangsfødande kvinner kjem ikkje amminga alltid lett. Ikkje for alle ungar heller, faktisk.

Dei må ønske det sjølv

Om barselomsorga i kommunane kunne skilte med husmorvikar, ammehjelp 24/7 og rask overflytting til høgare omsorgsnivå (operasjonsstove/intensivavdeling/nyfødtintensiv) ville valet være enkelt. Alle veit at det er best å være heime framfor å være på sjukehus. Inntil då: Ingen forbyr kvinner å reise heim kort tid etter fødsel, men då må det være fordi dei vil det sjølv. Ikkje fordi det er fullt i herberget.