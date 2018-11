Brexit – mer ydmykende enn EØS

Men hva står det i avtalen? Avtalen som allerede har ført til flere fratredelser av statsråder, inkludert han som skulle ha vært ansvarlig for dette resultatet, Dominic Raab.

Avtalen er komplisert og gjelder bare hvordan man skal håndtere utmeldelsen av Storbritannia, ikke hvordan en fremtidig permanent relasjon til EU skal bli. Men det fremstår som åpenbart at «the transition period», dvs. overgangsperioden før de får på plass noen selvstendig avtale for det framtidige forholdet til EU, er ment til å kunne vare lenge, siden de åpenbart ikke har kommet fram til noen skisse for hvordan forholdet til det indre marked og rollen til Nord-Irland skal være etter Brexit. I tillegg gir det en pustepause for næringslivet som har vært alvorlig nervøse for en «no deal» i en tid nå.

Pustepausen blir permanent

Men en lesning av avtaleutkastet tyder på at overgangsperioden ser ut til å bli den nye «no deal», og pustepausen ser ut til å bli permanent. I artikkel 132 står det at overgangsperioden kan forlenges fra 31.12. 2020 til år «XX». Dette er gjort med vilje fordi man ikke kan ta sjansen på at man ender med en no-deal hvis forhandlingene om en permanent avtale trekker ut slik mange forventer.

Skal man forstå Brexit i praksis må man altså forstå hva overgangsordningen innebærer. Her står det i avtalen at Storbritannia i denne perioden ikke kan trekke seg fra tollunionen, og at all EU-lovgivning, inkludert presedenser fra EU-domstolen og beslutninger i EU-domstolen, skal gjelde fullt ut i Storbritannia. Men samtidig så er Storbritannia forhindret fra å bidra med forslag til endringer av regelverk/policy til EU (art. 128 - 3). Verken representanter eller eksperter fra Storbritannia får være med i ekspertgrupper under Kommisjonen slik Norge får lov til (art. 128-5). Kommisjonen skal ha konsultasjoner som sikrer at alt nytt EU-regelverk gjennomføres korrekt i Storbritannia (art. 128-7), og generelt så skal alle uenigheter i denne avtalen avgjøres av tredjeparter, og følger ikke en av partene løsningen anbefalt av den, kan parten som har fått medhold, trekke relevante deler av de rettigheter avtalen gir ut av avtalen.

Lik null

Totalbildet blir at dette blir en større undertrykkelse av den nasjonale suvereniteten enn det EØS-avtalen har betydd for Norge. Sjansene for at stormakten Storbritannia aksepterer denne utgangen på Brexit-forhandlingene må anses som null. Og hele prosessen er en påminnelse om hvor ydmykende EØS-avtalen har vært, og er, for Norge, Island og Lichtenstein helt siden 1994.