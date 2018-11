Støtt klimaløsninger framfor petroleumsforskning

KrF har gått inn i regjeringsforhandlingene med et ønske om å stramme inn på skattleggingen av petroleumsnæringen. Ifølge Finansdepartementet er skattesystemet for olje og gass mer investeringsvennlig enn for andre næringer. Staten støtter videre forskningsaktiviteten i næringen. Dette er ikke i tråd med hva nyere forskning anbefaler.

Begrunnelsen for å støtte forskning er at samfunnsnytten av forskningen er større enn hvert enkelt selskaps fordel av sin egen forskning. Ny kunnskap bygger på allerede akkumulert kunnskap, noe Isaac Newton framhevet da han forklarte sine funn ved at han hadde «stått på skuldrene til giganter». Støtte til forskning i dag gis med andre ord fordi dagens forskning øker produktiviteten til framtidig forskning.

Liten samfunnsøkonomisk verdi

Ved å forske på petroleumsteknologi gjør vi kunnskapen om slik teknologi større, noe som hjelper fremtidig forskning på fossile teknologier. Klimaproblemet innebærer imidlertid at det å hjelpe fremtidig forskning på fossile teknologier har liten eller ingen samfunnsøkonomisk verdi.

Verden skal på forholdsvis kort sikt – noe mer enn 30 år - fase ut bruken av fossil energi, og vil derfor ikke ha samme behov for forskning på dette feltet i fremtiden. Nyere forskning på innovasjon har sett på konkurransen mellom petroleumsbaserte teknologier og nullutslippsteknologier som sol, elbiler, hydrogen m.m. Funnene tyder på at offentlige forskningssubsidier bør dreies bort fra fossilbaserte teknologier. Dette er ikke tilfelle i årets statsbudsjett. Olje- og energidepartementet foreslår å bruke 330 millioner kroner til petroleumsforskning som blant annet «skal gjøre det mulig å finne mer ressurser, øke utvinningen, forbedre effektivitet og ytelse» osv.

Utbygging av fornybar energi er mange steder konkurransedyktig med fossil energi.

Subsidiene tyder på at staten mener at samfunnsnytten av fossil forskning er større enn hvert enkelt oljeselskaps fordel av sin egen forskning. Men dette er altså lite trolig. Poenget med forskningssubsidier er å rette dem inn mot de teknologiene der den samfunnsøkonomiske avkastningen er større enn den privatøkonomiske. Det gjelder først og fremst teknologier vi forventer å bruke mer av i framtiden.

Vi er ikke i mål

Mer støtte til forskning på klimaløsninger og mindre støtte til petroleumsforskning vil også gjøre det lettere for nullutslippsteknologier å konkurrere med fossil teknologi på stadig flere samfunnsområder. Vi er der på noen områder i dag: Utbygging av fornybar energi er mange steder konkurransedyktig med fossil energi. Elbilen er spådd å snart være billigere enn fossilbiler. Men klimagassutslippene kommer fra flere sektorer, og vi er ikke i mål.

FNs klimapanel har nylig lagt fram spesialrapporten som ser på konsekvenser av 1,5 grad temperaturøkning. Mange vil mene at 1,5-gradersmålet er utopisk, og at også 2-gradersmålet er svært vanskelig å nå. Men det bare styrker argumentet for at forskningen bør vris bort fra fossile teknologier. Vår oppfordring til politikerne er derfor at den statlige støtten til petroleumsforskning trappes ned framover, og at støtten som ikke dreier seg om å «redusere miljø- og klimapåvirkningen» av oljevirksomheten fases ut.