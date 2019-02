Det er to forslag til oppgradering av Vaulen Skole, som både er gammel og er sprengt kapasitetsmessig slik den nå står. Begge forslagene er tilsynelatende gode, men det bør tenkes mer helhetlig for det som allerede er byens største skoler.

Det bør ikke være enten eller. For de fleste av oss foreldre med barn på Vaulen skole vil ikke en ny skole være på plass før barna nesten har begynt på ungdomskolen. Dermed betyr beliggenhet lite i det korte bildet for oss som er helt i den sørlige utkanten av Vaulen skolekrets.

Allerede 30–40 minutters skolevei

Førsteklassingene våre, som bor helt sør i skolekretsen mot Jåttå, bruker allerede 30-40 minutter for å gå til skolen. En ny skole på Mariero vil derfor helt klart ha en påvirkning ved valg av skole for barn i nabolaget vårt. Jåtten blir et klart bedre alternativ for mange som i dag ville valgt Vaulen.

Dette bringer meg til et vesentlig punkt i denne debatten. Hinna bydel strekker seg helt fra grensen til Sandnes og Sola til Hillevåg og huser allerede de aller største skolene i Stavanger. Vaulen skole har allerede nesten 650 elever. Jåtten Skole er nesten like stor, og vil nå få tilfang av elever som mener Mariero skole vil være for langt borte for de aller minste.

Med nesten 2000 nye boliger planlagt på Mariero og langs diagonalen kan det dermed virke som om kapasitetsproblemene kan komme til å fortsette selv etter nye skolen er på plass.

Det bør derfor tenkes mer helhetlig, og man må se på mulighetene for at det kan bli tre skoler i det som i dag er skolekretser for to skoler. En vil dermed ha en opprustet Jåtten skole, en ny Vaulen og nye Mariero skole for å møte framtiden med utbygging og fortetting.

Skolekretsen til Vaulen kan flyttes litt lengre mot sør. En slik justering av skolegrensen vil frigjøre plass på Jåtten skole. Samtidig kan man legge opp til at grensen mot øst blir fylkesvei 44. Nye Vaulen skolekrets ville dermed favner Øvre Vaulen, Øvre Hinna, og Kristianslyst.

En ny Mariero skole kan planlegges og byggingen kan settes i verk når man ser konkrete behov i forhold til utbyggingstakten og tilfanget av nye elever. Skolekretsen til denne skolen vil favne områdene øst for fylkesvei 44 fra Hinnasvingene til Hillevåg.

Kortreist skole

Etterhvert som tyngdepunktene for elevmassen flyttes, så må også planene og grensene for skolekretsene justeres. Det er viktig, og da spesielt for de minste, at prinsippet om nærskole er det mest gjeldene. Da er nok behov for en ny skole på Mariero.

Men, tenk helhetlig i vurderingene. Tre skoler må være løsningen på sikt. Det er en klar fordel for de minste med kortreist skole. Da kan de små fortsatt trygt kunne gå til en skole som ligger i nærheten av der de bor.