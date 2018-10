I innlegget «Befolkningsundersøkelse: Bomringene ser ut til å gi 10 prosent færre biler på veiene» 10. september sies det at det ofte glemmes «at bomringene er virkemidler for å oppnå bedre framkommelighet på veiene og for å redusere klimagassutslipp forårsaket av personbiltrafikk».

Feil virkemiddel

Det er ingen som «glemmer» dette, men bomringene er feil virkemiddel for å oppnå disse målsettingene. For å ta det siste først – en stadig økende elbilpark og biler med redusert utslipp forøvrig vil sørge for at klimagassutslipp fra personbiltrafikk vil bli sterkt redusert i årene fremover uansett.

Det må bygges offentlig transport der folk har sitt daglige transportbehov.

Bygg jernbane der behovet er

Også for fremkommelighet er bomringer et dårlig virkemiddel. Dersom man skal bedre fremkommeligheten på veiene, så må det bygges offentlig transport der folk har sitt daglige transportbehov. Det er foreslått av ECON å bygge en jernbanestrekning på 13 km fra Luravika i Sandnes via Forus Vest og Ullandhaug til Paradis i Stavanger. Denne jernbanestrekningen er anslått å medføre minimum 7,5 millioner passasjerreiser i året, eller ca 20.500 kollektivreiser per dag og ditto færre bilreiser.

Dersom man virkelig var interessert i å flytte trafikk over til kollektiv, så var det første man burde gjøre være å bygge denne jernbanestrekningen, og så vurdere hvilke andre tiltak det var behov for. En slik jernbanestrekning ville blitt forhåndsfinansiert i sin helhet av staten via Jernbaneverket og over tid nedbetalt gjennom billettinntekter fra den tross alt gedigne mengden reisende denne banen ville hatt.

Da gjenstår man kun med at bilistene gjennom bompenger skal finansiere sykkelstamveien (relativt få brukere), bussveien (som ingen vil ha) og andre kollektivtiltak som ikke gir de samme effektene. Folk er ikke dumme – de har skjønt at dette kun dreier seg om finansiering av andre prosjekter enn veier, og de reagerer på dette og på den særdeles usosiale profilen i bomringen.

Redusert betaling

Heldigvis har prisen for driften av bompengeringen gått ned, men det skal fortsatt benyttes 1 milliard kroner til drifting. De reduserte driftskostnadene burde medført at man raskt fikk på plass redusert betaling for de som faktisk har behov for bilen og normalt har redusert betalingsevne i forhold til andre, dvs. stort sett småbarnsforeldre.

Kommunene sitter med gode oversikter over hvem disse familiene er og kan enkelt sende disse listene til bompengeselskapet og sette et tak for månedlig bompengeinnkreving fra disse familiene. Dersom taket skal gjøres økonomiavhengig, kan det begrenses til de familiene som betaler redusert for barnehage og SFO. Også her sitter kommunene med den fulle oversikten. Men kanskje er det viljen som mangler?