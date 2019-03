Planprogrammet for Paradis skal behandles politisk i kommunalstyret for byutvikling (KBU) torsdag 21. mars. Fylkesrådmannens innspill ber blant annet om at planene tar hensyn til landskap, topografi og omkringliggende kulturmiljø, samt at siktlinjer, utsyn, horisontlinjer og visuell forbindelse mellom trehusmiljøene blir ivaretatt.

Variert innhold

Mange beboere i områdene rundt Paradis vil si seg enige i dette, siden det vektlegger andre aspekter ved utbyggingen enn at det skal bygges mest og høyest mulig. Det vi beboere ønsker oss, er et trivelig område som kan brukes av et bredt lag av byens befolkning. Vi håper området får et variert innhold som kan tiltrekke flere enn kun de som jobber der, og at det ikke blir folketomt om kveldene og i helgene.

Stavangers visjoner og identitet glimrer med sitt fravær.

Plan- og bygningslovens paragraf 5 krever at det skal det legges til rette for beboeres medvirkning i planprosesser. Vi så lite til dette da planene for Paradis Sør ble behandlet for fire år siden. Nå virker det som Bane NOR Eiendom har lært av kritikken og erfaringene, ettersom de har satt i gang en mer omfattende informasjons- og medvirkningsprosess enn sist. Likevel gjenstår det å se om dette vil føre fram til at innbyggernes ønsker og behov faktisk blir tatt hensyn til.

Vi mener farten utbyggerne har satt opp er for høy, og vi er redd hastverket vil redusere betydningen av medvirkningen, samt medføre dårligere kvalitet på de ferdige planene.

Ønsker gode løsninger

For eksempel ble arkitektkonkurransen satt i gang før første informasjonsmøte med beboerne, og før noen ble invitert til medvirkningsworkshop. Dette vises tydelig i arkitektforslagene som nettopp har kommet inn, hvor tre av forslagene er så generiske at de kunne vært plassert nesten hvor som helst. De tar lite eller ingen hensyn til topografi, horisontlinjer og trehusbebyggelsen rundt Paradis. Samtidig vet vi at arkitektene må forholde seg til utbyggers bestilling om kontorlandskap, hotell og mulighetsstudie for høyhus, i et dokument hvor Stavangers visjoner og identitet glimrer med sitt fravær. Vi beboere ønsker ikke at Paradis skal ligge brakk, men vi ønsker gode løsninger. Dersom all informasjonen fra beboere, om området og om tidligere diskusjoner hadde vært gitt til alle arkitektfirmaene, så kunne vi fått flere gode forslag til hvordan byen vår skal utvikles videre.

Stiller krav til utbyggerne

Siden dette er Stavangers siste store ubebygde sentrumsnære tomt, er det viktig at utbyggingen skjer på en måte som ivaretar byens behov. Kan vi overlate ansvaret for dette til næringsinteresser som ønsker store kontorbygg i rekordfart? Vi stoler på at medlemmene av kommunalstyret for byutvikling vil ta hensyn til de innkomne merknadene til planen og stiller krav til utbyggerne slik at området blir utviklet på en måte som kommer hele byen til gode.