Vi trenger mer seksualundervisning i skolen

For noen er seksualundervisningen på skolen, den eneste kilden til kunnskap om kropp, grensesetting og prevensjon. På verdens beste skole skal elever kunne oppleve at de får undervisning som de ikke oppfatter som kleint eller ubehagelig.

I tillegg er det viktig med kunnskap som samsvarer med virkeligheten. Hovedproblemet er at hvis denne kunnskapen ikke blir gitt gjennom skolen, vil unge finne kilder til kunnskap som ikke samsvarer med den virkelige verden og ikke er like kvalitetssikkert som i skolen.

Noe av det som blir glemt i dagens undervisning, er hvor grensene går.

Tilpasses virkeligheten

Elevene skal få et klart bilde på at det er greit å kunne føle seg som den man vil, å kunne like en av samme kjønn og hvordan dette med samleie funker. Når vi ser at dagens ungdom ønsker at seksualundervisning må tilpasses virkeligheten, og ved økt informasjon vil sexpresset synke. Da er det viktig at man hører. Det er viktig både for helsen og unges egen psyke at man får opplysninger som gir trygghet når det kommer til egen seksualitet.

Noe av det som blir glemt i dagens undervisning, er hvor grensene går. Hva slags bilder det er greit å sende videre, hvilke situasjoner som ikke skal spres og hvilke situasjoner snapchat ikke hører til i. Dagens ungdom blir ikke fortalt fra annet en media og gjerne foreldre at det ikke er greit å sende videre et bilde av en jente i undertøy, eller muligens en kompis som har samleie. Man lærer heller ikke at alle bilder som blir sendt via sosiale medier i dag, senere kan finnes igjen.

Eget undervisningsteam

Unge Høyre mener at man må ha et eget undervisningsteam, bestående av faglærte personer som kan føre denne kunnskapen videre. Det bør også innføres et krav på til antall timer med seksualundervisning, det skal gjennomføres på ungdomsskolen og videregående. Det er på tide å få en god og bedre seksualundervisning på skolen, og det må skje nå.