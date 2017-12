Stavanger sentrum er igjen i støpeskjeen. Den nye sentrumsplanen er for tiden ute til høring. Fokus på sentrum er viktig, for det angår alle byens innbyggere. Derfor synes jeg det er en mangel ved den politiske organisering av kommunen at Stavanger sentrum ikke har eget bydelsutvalg. Sentrumsanliggende sorterer meg bekjent direkte under bystyret, og ivaretas ellers av næringslivets Stavanger Sentrum.`

Spørsmålet melder seg

På bakgrunn av blant annet kommunesammenslåingen med Finnøy og Rennesøy melder spørsmålet seg om ikke tiden er inne til nettopp å etablere et eget bydelsutvalg for Stavanger sentrum? Det bor få mennesker der, og en kan derfor spørre seg hvem som skal sitte i et bydelsutvalg for sentrum? Foruten representanter for beboere i sentrum og næringsdrivende, synes jeg det vil være naturlig at hvert bydelsutvalg i kommunen er representert i dette bydelsutvalg. I en tid der lokaldemokratiet er under press grunnet manglende engasjement og deltakelse, vil nevnte tiltak kanskje kunne bidra til å motvirke denne utviklingen.

Hvis en samtidig legger til rette for deltakende budsjettering i bydelsutvalgene, jfr. deltakende budsjettering i f.eks. Paris der over 100 millioner euro over en fem års periode fra 2015 til 2019 er satt av og settes av fra byens budsjett til byens mange distrikter, vil en kanskje klare å ytterligere revitalisere lokaldemokratiet på det vis at flere politisk engasjerte mennesker trekkes med i byens politiske prosesser.

Frigjør tid

En annen gevinst ved en slik strukturell endring samt deltakende budsjettering i bydelsutvalgene, vil være at bystyrerepresentantene slipper å måtte håndtere spørsmål som kun angår bydelene og byens sentrum. Dette vil kunne frigjøre tid for bystyrets representanter til å ta seg av de mer overliggende politiske og strategiske spørsmål.