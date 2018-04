Aftenbladet slår igjen på skandaletromma – «Hvordan kunne en plattform full av feil bli den første til å produsere olje i Barentshavet?» Og siden dere spør, så kan jeg jo gi dere et svar. Goliat ble den første oljeprodusenten i Barentshavet, fordi flere hundre dyktige fagfolk sammen, klarte å rydde opp i feil og mangler fra et noe ruskete prosjekt i Korea.

Hvorfor velger Aftenbladet å kverne gammel møkk igjen og igjen?

Opp- og nedturer

Jeg har selv vært med Goliat siden før byggestart i Korea, og ja, det har vært opp- og nedturer. Det har vært mange interne kamper å kjempe for å forberede Goliat for operasjonsfasen, både teknisk og organisatorisk. Men med gode kunnskaper og lang erfaring fra Norsk sokkel har vi som ansatte, fra topp til bunn, klart å forme et selskap og en plattform som i dag fremstår robust og klar for mange gode år med sikker produksjon.

Så hvorfor velger Aftenbladet å kverne gammel møkk igjen og igjen? Skjer det for lite i verden til at å rakke ned på et selskap, en plattform og stolte ansatte er helt greit? Journalistikk skal være å informere folket, ikke feilinformere og skandalisere. Jeg er ikke elektriker på Goliat, men jobber som prosesstekniker i kontrollrommet, og uten et ferdig elektrisk anlegg hadde det ikke vært mulig for meg å starte opp produksjonen på Goliat. Men, som de fleste av oss med litt industriell kompetanse vet, så vil en produserende enhet alltid ha behov for vedlikehold og utbedringer. Som det er vanlig å planlegge og gjennomføre i et vedlikeholdsprogram, både forebyggende og korrektivt vedlikehold. Og dette er helt vanlig å utføre i parallell med tilnærmet normal drift av anlegget.

Velger å løse det internt

Jeg skal ikke stikke under stol at det har vært interne uenigheter når det gjelder hva som er et ferdig anlegg eller ikke. Men det er diskusjoner jeg personlig velger å føre og løse internt. Og så kommer man som regel til en løsning som alle parter kan leve med, og som ivaretar sikkerheten.

Når Aftenbladet henviser til «en rekke personer med inngående kjennskap til prosjektet» som sine kilder, så lurer jeg på hvilken agenda disse har? Er det noen forsmådde ansatte som ikke har fått viljen sin, eller prosjektpersonell som ikke fikk forlenget kontrakten?

Skuffer meg

Dette gidder jeg ikke bruke tid på å forstå, men det skuffer meg at ikke journalistene gjør bedre undersøkelser og utfordrer kildene. Og som vanlig er alle disse kildene anonyme, undertegnede er også en kilde og har ingen problem med å stå frem med fullt navn. Det kan godt være fordi jeg er dum, men jeg velger å gjøre det fordi jeg erfarer en helt annen hverdag enn det disse anonyme kildene predikerer.

Jeg skal ikke påstå at alt disse kildene har gitt av historier til Aftenbladet ikke stemmer, men det skuffer meg at de ikke er voksne nok til å ta dette internt. Og ikke minst ha evnen til å legge historien bak seg og klare å se fremover, og hjelpe til med å ta Goliat opp i øverste divisjon på Norsk sokkel, som faktisk er verdens sikreste og mest lønnsomme sokkel.

Dypt uenig med kilden

En kilde sier: «Vi har hatt ekstremt flaks som ikke har hatt en storulykke på Goliat-plattformen». Her må jeg si meg dypt uenig med kilden, men siden denne er anonym er han/hun sikkert ikke interessert i å diskutere dette med meg. Men med min kjennskap til Goliat, så er jeg rimelig sikker på at uttalelsen er relatert til det elektriske anlegget på Goliat. Og ja, det har vært utfordringer med det elektriske anlegget, men som nevnt tidligere, utfordringer er ikke det samme som uferdig og farlig. Og la det være helt klart, hvis en barriere svikter på en elektromotor, så må tre andre barrierer i plattformens sikkerhetssystemer også svikte for å risikere en storulykke. Og når vi ser resultatet av det siste års store elektrokampanje på Goliat, så er det faktisk lite sannsynlig at barrierer på det elektriske anlegget også svikter.

Som prosessteknikker overvåker og tester jeg plattformens sikkerhetssystemer, og vet at de fungerer, derfor føler jeg meg veldig trygg på Goliat, og er ikke engstelig for noen storulykke.

La historie være historie

Til slutt vil jeg bare igjen oppfordre Aftenbladet og anonyme kilder om å slutte med mobbingen av meg og mine kollegaer på Goliat. Det må være en slutt for alt, og la historie være historie, slik at vi i fred og ro kan drifte Goliat like sikkert og lønnsomt som vi faktisk har gjort en god stund nå.