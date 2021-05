Høyresiden lot fattigdommen øke i Stavanger

DEBATT: Helt nylig kom Statistisk Sentralbyrå (SSB) med tall på barn i fattige familier som må få oss folkevalgte til å slå alarm. Veksten er stor - og helt uakseptabel.

«Etter høstens valg trenger Stavanger kommune og andre kommuner hjelp fra en ny rød-grønn regjering, som setter kampen mot forskjeller og fattigdom høyt», skriver Eirik Faret Sakariassen. Foto: Jarle Aasland

Eirik Faret Sakariassen Gruppeleiar, Stavanger SV

Noe av det som virkelig gir meg klump i magen, er tanken på alle de ungene som vokser opp i fattige familier. De merker at familien ikke har like god råd som de andre i klassen. De unngår bursdager til klassevenner fordi de vet at gaven koster for mye. De kommer på skolen uten matpakke. Sånn skal ingen ha det.

Hvert tiende barn i Stavanger vokser opp i en familie i vedvarende lavinntekt.

Kraftig økning

Allikevel har antallet barn som vokser opp i fattige familier i Stavanger, økt kraftig. SSBs tall fra 2014 til 2019 viser at Stavanger er den kommunen i Norge som har hatt den nest kraftigste økningen i barn som vokser opp i fattigdom. Det gikk fra om lag 6 prosent, til rett over 10 prosent. Altså 4 prosentpoeng opp.

Det betyr at hvert tiende barn i Stavanger vokser opp i en familie i vedvarende lavinntekt. Og vi vet at disse tallene er fra før koronapandemien traff landet og verden. Det er ingen grunn til å tro at disse utfordringene har blitt mindre som følge av pandemien. Tvert i mot. De som hadde det tøffest fra før, har fått det enda verre.

Jeg er overbevist om at ingen på høyresiden er for at folk er fattige. Men er de opptatt av å gjøre noe med det? Det kan hende. Men det har hvert fall ikke vært særlig vellykket. Tallenes tale er klar: Fattigdommen i Stavanger har vokst kraftig under det borgerlige styret vi har hatt lokalt.

Noen av de diskusjonen som virkelig har satt fyr på debatten i kommunestyret i denne perioden, har vært om kommunen skal tilby universelle ordninger eller behovsprøvde ordninger? SV og samarbeidspartiene har sagt at vi skal prioritere ordninger for alle, som ikke glemmer noen. Som ikke dømmer noen.

Vi har gått foran

Å få forskjellene i samfunnet tar tid. Å redusere fattigdommen blant barnefamilier er vanskelig. Men det er ikke umulig. Jeg er stolt av mange av de grepene vi har gjort siden samarbeidspartiene overtok flertallet etter valget i 2019. For vi har gått foran, og gjort SFO gratis for alle førsteklassinger. Vi har innført søskenrabatt for familier med barn i både barnehage og SFO. Vi har stoppet den uanstendige praksisen som rådet under Høyre-styret i alle år, at fattige familier på sosialhjelp ble fratatt barnetrygden. Vi har etablert det gratis sommertilbudet Barnas sommer.

Etter høstens valg trenger Stavanger kommune og andre kommuner hjelp fra en ny rød-grønn regjering, som setter kampen mot forskjeller og fattigdom høyt. Som sikrer mer anstendige sosialhjelpssatser, øker barnetrygden ytterliggere, innfører gratis SFO i hele landet og ikke minst: Som setter i gang et krafttak for flere arbeidsplasser. Arbeid er det viktigste tiltaket mot fattigdom.