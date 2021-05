Klokken 12 oppfordres alle til nasjonal allsang

DEBATT: Jeg simpelthen elsker 17. mai. Derfor savner jeg også dagen, slik den pleier å være.

Bak fra venstre: Kolbein Haakon Lunde, Hard Olav Bastiansen, Bjarne Kvadsheim og Fredrik Christensen. Foran fra venstre: Ann Sesilie Tekfeldt og Gulale Samiei. Mari Hult, som også er med komiteen, var ikke til stede. Foto: Liv Marit Netland/Stavanger kommune

Ann Sesilie Tekfeldt Leder av 17.mai-komiteen (Ap)

Det vil si, 17. mai kommer, den. Nå på mandag. Men jeg savner nasjonaldagen slik vi vanligvis kjenner den. Med barnetog og folketog. Feststemte barn som roper høyt hurra i Avaldsnesgata, mens de passerer der vi pleier å stå i krysset i Jelsagata.

Lukten av frityr, smaken av pommes frites med grillkrydder. Matkøen i skolegården på Storhaug. Loddsalg, sekkeløp, korpsforeldre som passerer med trillebord fullt av hjemmelagede kaker og kaffe for salg til inntekt for korpset. Treffe kjente og folk fra nabolaget som jeg kanskje bare ser denne ene dagen i året. Like hyggelig hver gang. Jeg savner nasjonaldagen slik den pleier å være, med skolegårdsarrangement på 17. mai.

Neste år skal barnetog, folketog og menneskemylder være tilbake i Stavangers gater!

Jeg savner tidsklemma med å få unger på rett plass på avtalt sted til avtalt tid for å kunne delta med idrettslaget i folketoget. Jeg savner å kjøre hjem bilen for å småløpe ned i Kannik og se de unge håpefulle når folketoget runder rundkjøringa ved teateret.

Vers 1:

Ja, vi elsker dette landet

som det stiger frem

furet, værbitt over vannet

med de tusen hjem.

Elsker, elsker det og tenker

på vår far og mor

og den saganatt som senker

drømme på vår jord.

Sånn blir det altså ikke på 17. mai i år heller. Barnetoget, folketoget og russetoget er avlyst. Ingen bydels- og skolegårdsarrangementer skal avholdes.

På grunn av smittevernreglene kan 17. mai-komiteen i Stavanger heller ikke i år legge til rette for aktiviteter som samler masse folk.

Vers 7:

Norske mann i hus og hytte,

takk din store Gud!

Landet ville han beskytte,

skjønt det mørkt så ut.

Alt hva fedrene har kjempet,

mødrene har grett,

har den Herre stille lempet,

så vi vant vår rett.

Men korpsene skal spille, slik at du kanskje får høre korpsmusikk og trampe takten idet de passerer i nærheten av deg.

Vi må sammen gjøre vårt beste for at nasjonaldagen blir så fin som mulig for alle rundt oss. Det er lov å kose seg, og det oppfordres sterkt til å stryke finskjorta og ta penklærne på. Heis flagget, spis god mat og gjør ekstra stas på ungene.

17. mai-komiteen inviterer små og store også dette året til digital festforestilling. Fra klokken 09.00 mandag 17. mai kan du se den på kommunens hjemmeside og på TV Vest.

Vers 8:

Ja, vi elsker dette landet,

som det stiger frem,

furet, værbitt over vannet,

med de tusen hjem.

Og som fedres kamp har hevet

det av nød til seir,

også vi, når det blir krevet,

for dets fred slår leir.

La 17.mai være en dag til ettertanke, der vi tenker litt over hvordan vi har det som nasjon og at vi tross alt har klart oss ganske godt gjennom pandemien. Klokken 12 oppfordrer jeg alle til nasjonal allsang fra hager, vinduer, balkonger og terrasser. Versene vi skal synge har dere her.

Neste år skal barnetog, folketog og menneskemylder være tilbake i Stavangers gater! Hipp hipp hurra for det – og for alle oss som elsker 17. mai!