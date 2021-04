Ungdommen på Åmøy trenger hjelp av ordføreren

DEBATT: Vi, ungdommene på Austre Åmøy, ønsker å stille ordføreren i Stavanger Kari Nessa Nordtun noen spørsmål angående grendehuset vårt.

Ungdommene på Austre Åmøy er enige om at de trenger en plass til å møtes. Fra Venstre Mathias Haugsnes, Alexander Haugsnes, Thomas Valen, Filip Johnsen, Live Meling, Miriam Steinsland, Kaia Valen og Heidi Dyskeland. Foto: Privat

Thomas Lalid Valen På vegne av ungdommen på Austre Åmøy

Vi føler at vi er i en vanskelig situasjon. Ikke bare opplever vi sosiale begrensninger på grunn av koronaviruset, men nå er det også kommet et forslag om å fjerne grendehuset vårt. Vi ønsker med dette å be deg om hjelp.

Vi trenger ett samlingssted, en plass å møtes. Er du ikke interessert i sport er det svært lite å finne på her ute. Bussene går bare i ukedagene, og til og med da går de sjeldent. Får vi ikke noen til å kjøre oss, så er vi stuck her. Vi trenger hjelp til følgende:

1. Vi trenger å beholde grendehuset, slik at vi har et samlingspunkt. Kan vi pusse opp? Male og slikt? Vi er med om vi får lov. Vi trenger mer lys på utsiden, er veldig mørkt på kveldene (spesielt vinterstid).

Vi kunne også trengt hjelp til å skaffe følgende:

Tv til å se film, spille på, se fotballkamper og så videre.

Xbox eller Playstation.

Stereoanlegg til musikk.

Internett.

Brettspill.

Fritidsutstyr som fotball, basketball, håndball, innebandykøller og innebandyballer.

Ballbinge

Basketballbane

2. Vi trenger en mulighet for å forflytte oss mellom øyene, uten å måtte bli kjørt av andre. Vi har to forslag:

a) Plasser ut bysykler på Sokn, Austre Åmøy, Vestre Åmøy, Bru og Mosterøy. Gjerne med ladestasjoner på hver plass. Da kan vi sykle til de andre øyene, eller sykle til Sokn og ta bussen derfra til Rennesøy eller byen. Leietiden bør økes fra dagens 15 minutter til minst 30–45 minutter, det er sju kilometer fra Austre Åmøy til Sokn, og enda lengre til Bru og Mosterøy. Det tar tid å sykle. Ett slikt tilbud kan da brukes av både innbyggere og turister.

b) Få på plass en hentebuss. Vi trenger ikke flere busser som går tomme. Det vi trenger er muligheten til å ringe og bestille en buss når det er behov. Som for eksempel i helgene.

Vi har snakket med styret i grendehuset og en del andre voksne som er med og stiller opp til dugnad. Men vi trenger hjelp for å få dette til, kan du hjelpe oss, ordfører Kari?