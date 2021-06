Venstre kutter utslippene

DEBATT: Torsdag 17. juni bruker MDG igjen energien sin på å kritisere meg og Venstre istedenfor å snakke om sin egen politikk.

«MDG og SV svikter miljøvelgerne på venstresiden hvis de velger å hyle fra sidelinjen framfor å ta opp kampen mot miljøverstingene i Sp og Ap», skriver Kjartan Alexander Lunde. Foto: Lars Idar Waage

Debattinnlegg

Kjartan Alexander Lunde Leder av Rogaland Venstre

I sine foreløpige tall viser SSB at klimamålene for 2020 ikke ble nådd, men dersom det ikke hadde vært for en årelang feil i statistikken hos SSB så ville målene vært innen rekkevidde.

Utslippene har gått jevnt nedover under denne regjeringen, og er på sitt laveste nivå siden 1993. Venstre vil kutte utslippene, ikke utviklingen. Noe av utslippsreduksjonen i 2020 skyldes blant annet at vi har reist mindre med fly under koronapandemien. Men det er også en nedgang i industriutslippene og jordbrukssektoren, og virkemidler som elbilpolitikk og fyringsoljeforbud gir positiv effekt. Dersom vi følger regjeringens klimaplan i årene fremover, vil denne positive utviklingen fortsette.

Kuttet flere år på rad

I 2020 var det flere elbiler enn noen gang på norske veier. Dette bidrar til at utslippene per kilometer vi kjører blir mindre. Også forbudet mot bruk av fyringsolje til oppvarming av bygg som Venstre og regjeringen innførte fra og med 2020, har bidratt til klimagassreduksjoner.

Vi i Venstre er opptatt av å faktisk kutte utslipp, og vi har nå kuttet utslipp flere år på rad. Jeg forstår at hverdagen for MDG er enklere fra opposisjonsbenken på Stortinget. Men MDG og SV svikter miljøvelgerne på venstresiden hvis de velger å hyle fra sidelinjen framfor å ta opp kampen mot miljøverstingene i Sp og Ap.

MDG sitt sentralstyre har vedtatt at de ønsker regjeringsskifte med nytt rødgrønt styre etter valget i høst. Det kan være svært dårlig nytt for klimaet. Et av de mest aktuelle regjeringsalternativene er med bare Ap og Sp. Det er absolutt ikke god klimapolitikk å outsource klimaansvaret til Ap og Sp slik som vil skje med MDG sin nye varslede linje.

Ap og Sp har funnet sammen i mange miljøfiendtlige saker i det siste: De svekket klimaplanen når den var til behandling i Stortinget, de vil svekke elbilpolitikken, og de har uthulet forbudet mot nydyrking av myr som kutter utslipp med 450.000 tonn CO₂-ekvivalenter i en tiårsperiode. Dette, sammen med en rekke vedtak i Stortinget i det siste, gir grunn til å se dystert på framtida for norsk klima og miljø – hvis det blir regjeringsskifte.

Konkrete tiltak

I Klimaplanen kommer derimot den blågrønne regjeringen med en rekke konkrete tiltak for å kutte utslipp framover. Innen 2030 skal vi blant annet tredoble CO₂-avgiften, vi skal i årene framover stille langt strengere krav i offentlige innkjøp, og vi skal stille høyere krav til transportsektoren.

Utslippene går ned med Venstre i regjering. Nå skal de gå ned enda raskere. Da når vi klimamålene våre, omstiller Norge og skaper fremtidens arbeidsplasser.

