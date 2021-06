Markedsliberalistisk magesyre fra Unge Høyre

DEBATT: Tillitsvalgtes kritikk av den forgyllede jernbanereformen fører til sure oppstøt fra høyresida. Den har fått markedsliberalistene i Unge Høyre til å hente fram et siste, desperate forsvarsargument: Sosialistspøkelset!

«Vi har fått en uendelighet av selskaper, med mer byråkrati og flere direktører», skriver innsenderne. Foto: Fredrik Refvem

Debattinnlegg

Ola Myrset Journalist

Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Innlegget er skrevet av: Eivind Svensen, Rainer Kaehler og Morgan Aamot, Norsk Jernbaneforbund, Holger Forsberg, Norges Lokomotivmannsforbund (N.L.F.) og Odd Helge Henriksen, LO Stat.

Leder av Rogaland Unge Høyre Fredrik Myklebust Iversen etterlyser fakta framfor følelser i sitt angrep på oss i Aftenbladet 17. juni. Svært gjerne, Unge Høyre! Fakta er at norsk jernbane aldri har vært mer fragmentert enn i dag. Den er mindre effektiv, og den er neppe billigere. For mange kunder er den blitt dyrere. Men effekten er ikke fullt ut kjent. Dere har jo ikke villet evaluere den oppskrytte jernbanereformen!

Hvor er «den foreløpige» besparelsen på 12 milliarder på fem år?

Styrt av fellesskapet

Gikk ikke togene i 2013 da den markedsdrevne høyreregjeringa tok over, Iversen? Satte den ikke passasjerene i sentrum? Hva har høyreregjeringa satt i sentrum? Er det passasjerene, eller togselskapene? Er det markedsprinsippet eller kollektivtrafikken? Vi ser nemlig en dobbelt betydning av kollektiv: Et felles tilbud, styrt av fellesskapet. Ikke av markedet.

Tar selskapene all økonomisk risiko når de vinner markedskonkurransen, Iversen? Hvorfor har de da bedt om flere hundre millioner i statsstøtte, når regnestykkene deres ikke går opp; når de åpenbart grovt har undervurdert markedet?

Hvor er «den foreløpige» besparelsen på 12 milliarder på fem år? Et konstruert fantasitall blir ikke fakta bare fordi det gjentas, igjen og igjen! Det vi vet, er at reformen i seg selv har kostet én milliard. Høyresidas markedspolitikk er like dyr som den er dårlig. Og etterslepet på vedlikeholdet bare vokser. Er det regnet inn i den oppkonstruerte gevinsten, Iversen?

Tungrodd system

Da høyresida tok over i 2013, arvet den ifølge Iversen en ineffektivt organisert jernbane. Jernbanereformen er selvsagt effektiv for å fremme høyresidas markedspolitikk. Vi har fått en uendelighet av selskaper, med mer byråkrati og flere direktører. Et tungrodd system der fakturaer sendes mellom de forskjellige selskapene. Hvordan kan du da påstå at vi fått en mer effektiv organisering – effektiv for samfunnet, jernbanen og passasjerene?

Vi i fagbevegelsen er opptatt av en effektiv offentlig sektor. Effektiv og god – for samfunnets interesser, folks behov og ansattes arbeidsforhold. Vi vet også hva vi trenger for en mer effektiv, samfunnsdrevet jernbane: Et effektivt regjeringsskifte til høsten.