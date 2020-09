Skal pandemiens frontsoldater avspises med et tillegg på fire kroner dagen?

LØNN: For oss som sykepleiere og nyvalgt politisk ledelse i Norsk Sykepleierforbund i Rogaland blir ord fattige når vi nå har fått erfare årets lønnsoppgjør i KS.

Det er for oss som ledere i Norsk Sykepleierforbund (NSF) helt uforståelig – og sannsynligvis ikke i tråd med befolkningens ønsker – at vi skal bruke et lønnsoppgjør til å rigge oss for fortsatt sykepleierflukt og ytterligere økt sykepleiermangel. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIX NORGE

Aud Hølland Riise Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Siri Rugland Ree Nestleder Norsk Sykepleierforbund Rogaland

Dersom arbeidsgiver og våre myndigheter tar inn over seg hvilke formidable utfordringer den kommunale helsetjenesten står overfor, og har håp om å ha nok sykepleiere i nær fremtid, er dette en underlig måte å vise det på.

I Norge mangler det allerede i dag 6000 sykepleiere og sykepleiermangelen er størst i kommunene. Åtte av ti nyutdannede sykepleiere velger bort kommunen når de skal søke sin første sykepleierjobb. To av ti sykepleiere slutter i yrket før det er gått ti år. Dette blant annet fordi lønnen ikke står i stil med ansvar, kompetanse og den belastningen det er å arbeide hver tredje helg, og gå glipp av høytider sammen med familien. Til tross for denne kunnskapen – og til tross for at befolkningen har stått et halvår på balkongen og klappet – så er ikke arbeidsgiver villig til å ta ansvar.

Pandemiens frontsoldater

I starten av lønnsoppgjøret fikk vi høre fra andre yrkesgrupper at sykepleierne ikke fortjener mer lønn enn andre samfunnskritiske yrkesgrupper. Mange andre fortjener også mer lønn, men vi snakker for og om en yrkesgruppe med en kompetanse som krever tre år på universitet og høyskole. Sykepleiere har en kompetanse som det gjennom de siste månedene har kommet svært tydelig frem at befolkningen har et stort behov for.

Frontfagsmodellen er blitt en svøpe for helsetjenesten som skriker etter kompetanse. Det er for oss som ledere i Norsk Sykepleierforbund (NSF) helt uforståelig – og sannsynligvis ikke i tråd med befolkningens ønsker – at vi skal bruke et lønnsoppgjør til å rigge oss for fortsatt sykepleierflukt og ytterligere økt sykepleiermangel. Vi nekter å tro at alle de som har stått på balkongen og klappet støtter at pandemiens frontsoldater – som risikerer egen helse hver dag for å beskytte dem – skal avspises med en lønnsøkning på under fire kroner dagen.

Mange av de henvendelsene NSF har fått er betimelig nok rettet mot organisasjonen. Hvordan i all verden kunne dere akseptere det anbefalte forslaget?

Streik er krevende

Ved denne korsveien har våre forhandlere vurdert at myndighetene har strupte lønnsoppgjørets rammer i utgangspunktet. Frontfagsmodellen er like fastlåst som tallet 1,7 – og vi har en pågående pandemi som vil gjøre en konflikt og mulig streik svært utfordrende.

Det er viktig og riktig at våre medlemmer retter sin frustrasjon og sin avmakt til NSF. Vi skal sørge for at den blir videreformidlet til det vi mener er rett adressat, nemlig arbeidsgiver. Og kommunens innbyggere skal vite at om vi får en ny oppblomstring av smitte og sykdom utover høsten, så vil fortsatt sykepleierne være der for dem. Døgnet rundt, hverdag som helg, denne høsten.

Om to, fire eller seks år – derimot, da vet vi ikke ...

