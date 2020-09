Vi er søvnløse naboer til en fest vi ikke har valgt selv

Hvis man har en nabo vegg i vegg, i en tett liten by som Stavanger, med mennesker som har valgt sitt liv i fest og rus. Hvordan er det med oss som bor rundt? Hvilke rettigheter har vi?

Er du politikeren som lukker øynene, eller har medfølelse for rusmisbrukerne? Dette er ikke dine naboer og det er ikke din natt som blir ødelagt. Foto: Pål Christensen

Anonym kvinne (Aftenbladet kjenner vedkommendes identitet)

Før jeg fortsetter vil jeg gjerne understreke at jeg liker fine programmer og øyeåpnere som «Petter uteligger» og «Helene sjekker inn». Jeg har empati med dem som har en skjebne. Jeg synes også det er sterkt å lese om folk som modig står fram og har klart å komme seg på fote igjen.

Alle har en historie og er like mye verdt som deg og meg. Vi trenger virkelig å se hverandre. Jeg kjøper Asfalt og sier hei til «gutta i gata» som går forbi gjerdet vårt. Jeg er ingen helt for det. Dette regner jeg som alminnelig høflighet og respekt for andre.

Alle har vi våre rettigheter men hvor går grensene? Når tar samfunnet over ansvaret for de valg som enkeltmenneske har tatt? Alle har vi fått tildelt ulike kort på veien i livet. Vi har alle mulighetene for å beslutte valg om hva vi gjør med livet vårt.

Vi vil sove!

Jeg vet mye om hvilke rettigheter våre naboer har. Politiet kommer. Hva annet er det å gjøre? 10 minutter etter politiet har reist, er festen i gang igjen. De får lov til å holde på. Kanskje er vi heldige og har akkurat sovnet, før det braker løs igjen. Klokka er 0445. Det er en time til vekkeklokka ringer. Bråkmakere og overstadig berusede personer i bybildet kan bortvises eller innbringes av politiet. Hva kan gjøres i nabolaget?

«De må jo også ha en plass og bo». Dette er et sitat fra en politibetjent i luka på Stavanger politistasjon. De er ikke dine naboer, sier jeg. Vi må jo også få sove. Ungene våre har rett til å være trygge om natten og om dagen hvor vi bor.

Livet vårt som naboer består av en fest vi ikke har valgt selv. Festing døgnet rundt, bråk og slåssing, knusing av gjenstander, ødelagte vinduer og dører, skriking og hyling, krangling om dop og penger, ambulanse og politibiler. Væpnede politiaksjoner. Søppel og gjenstander som hives ut av vinduer. Dette er i din by, Stavanger!

Hvor mye skal vi tåle?

Hvor mye empati skal vi ha med disse menneskene? Er vi forpliktet til å føle empati med folk som har en avhengighet? Hva må vi holde ut på grunn av andres valg? Har de som ruser seg flere rettigheter og rett til fri utfoldelse?

Jeg tenker på familien til de som velger et slikt liv. Hvilke bekymringer og sorger de har for sine kjære. Slike tanker kommer ofte midt på natten når jeg våkner. Det blir mye tid til å tenke, fordi jeg ikke får sove av bråket til naboen.

Stearinlysene i vinduet er tent. Klokka er åtte på kvelden. «Butikken» er åpen. Trafikken starter, forskjellige folk går ut og inn resten av døgnet. Vi naboer har en kveld og natt i vente! Vi har ikke valgt festen selv.

Er du politikeren som lukker øynene, eller som har medfølelse for disse med skjebne? Det er ikke din natt som blir ødelagt. Hvor er lover og regler som beskytter oss andre? Hvor er bevilgningene og ressurser til politiet, slik at saker som dette kan prioriteres?

Når naboen er dop-langer

Er du politibetjenten som våger å setter dette på dagsorden i din travle hverdag med harde prioriteringer? Kan noe gjøres for å drive forebyggende arbeid? Hva med barna som vokser opp i et nabolag med dop-langing? Noen av dem som kommer og går er bare ungdommer.

Er du en av dem som stikker nesa innom for ei stripe? Nabolaget har øyne og ører. Det er det som foregår der. Alle vet. Så tar du turen innom, er du en av dem. Vi vet det er narkotika det handler om. Kanskje for deg en liten fest.

Når blir vi en nyhet? Når blir noen i vårt nabolag skadet eller drept? Vi lever med fare for trusler og sanksjoner hvis vi sier «demp musikken» eller melder fra til politiet.

Er vi de nysgjerrige bak gardina, tror du? Festbremsene? Nei, vi er de naboene som gruer oss for nok en natt med fest og bråk, vi ikke har valgt selv. Det handler ikke bare om å være politisk korrekt og bry seg om skjebnen til enkeltmennesket som har havnet feil ut. Det handler også om oss andre og retten til ro og fred, i et trygt og godt nabolag.

Så lenge det ikke får konsekvenser, fortsetter slike mennesker å herje. Vi andre må holde ut, eller gi opp og flytte, og andre som holder ut, får overta.

