Kritikk, ja takk! Uthenging, nei takk!

STAVANGER: Aftenbladet mener på lederplass at å henge ut ledere i kommunen er et uttrykk for god takhøyde. Jeg er grunnleggende uenig i det utgangspunktet.

Innledningen av Aftenbladets leder torsdag 20.2.20.

Per Kristian Vareide Kommunedirektør, Stavanger kommune

Lederartikkelen forsøker seg med en lite troverdig omskriving av at det var ledelsen som ble omtalt [i kommunestyremøtet]– ikke enkeltpersoner. Det er vel ikke mange som fulgte debatten som var i tvil om hvem som var adressaten.

Kritikk som nødvendig korrektiv

Jeg er av den grunnleggende oppfatning at kritikk av offentlig sektor er et nødvendig korrektiv og kan gi viktig informasjon om hvor og hvordan vi kan bli bedre. Jeg benytter derfor ofte anledningen til å fremme en åpenhetskultur og læringskultur der vi melder fra om avvik, feil, dårlig kvalitet osv. Jeg vil at innbyggere og ansatte skal si ifra om det de ikke synes er godt nok, og heller før enn senere.

Også ledere må tåle å stå i et kritisk søkelys, men det må være ut fra saklige forhold og ikke generelle omkved om at de ikke duger eller lignende. Skal vi omsette dette til reelle forbedringsprosesser, er det å peke på enkeltpersoner ikke et egnet virkemiddel. Da får vi ansatte og ledere som er redde for å bli hengt ut, og vi får ikke til de nødvendige endringene.

Arbeidsmiljø

Jeg kjenner ingen virksomhet i Norge, verken i privat eller offentlig sektor, som har det som sin politikk at arbeidsgiver offentlig henger ut ansatte eller ledere. Alle har krav på et forsvarlig arbeidsmiljø og på å bli behandlet med respekt. Folkevalgte representerer gjennomsnittet av våre innbyggere, men i rollen som folkevalgte er de også den overordnede arbeidsgiveren. Jeg forventer at de oppfører seg deretter.

