Når vi leser beskrivelsen av boforholdene i en leilighet i Verven blir vi opprørt over at små barn lever i ubeboelige boliger. Hvorfor er det så vanskelig for Erna Solberg å ta grep om boligpolitikken? Når vi ser eksempler som dette, mener vi Høyre må våkne. Markedet klarer åpenbart ikke å løse boligutfordringene alene. Vi kan ikke forstå hvorfor det sitter så langt inne for Høyre å bruke verktøykassa og regulere markedet slik at folk slipper å bo så uverdig som denne familien på Verven.

Ingen vilje

Høyre har styrt Stavanger i 24 år. Viljen til å bedre bosituasjonen for de aller svakeste, er overhodet ikke til stede. Se bare på KF Boligbygg som ble opprettet av de borgerlige, et kommunalt foretak som er kraftig underfinansiert slik at vedlikehold av de nesten 2500 boligene nedprioriteres og nye boligprosjekter utsettes.

Arbeiderpartiet mener boliger er til å bo i, ikke til å investere i.

I 2014 slo Arbeiderpartiet alarm om økende grad av fremleie av leiligheter i sameier i Oslo. Avisene skrev om eiendomsselskaper som kjøpte opp familieleiligheter og bygde om til små hybelhus, som ble leid ut til østeuropeiske arbeidsinnvandrere. Opptil 16 personer bodde i ombygde familieleiligheter. I Arbeidet med ny Eierseksjonslov våren 2017 gikk Ap i front og krevde ny politikk for å hindre denne utviklingen. Ap foreslo å begrense muligheten for å gjøre om en boenhet til mange boenheter. Regjeringen ville ikke det.

Videre stemte regjeringspartiene ned et forslag om å hindre boligspekulanter i å omgå loven ved å bruke datterselskaper til å kjøpe mer enn to boliger i samme sameie.

Ønsker ikke å ta aktive grep

Både nasjonalt og lokalt ser vi et Høyre som ikke ønsker å ta aktive grep. De vil at markedet skal styre boligsektoren. Arbeiderpartiet mener boliger er til å bo i, ikke til å investere i. Flere og flere opplever utstrakt utleie av leiligheter i bygårder og blokker der de bor. Bomiljøet lider mens boligspekulantene blir søkkrike.

Arbeiderpartiet vil ha endringer både i lover og praksis som skal gjøre det lettere for leietakere å bli eier av egen bolig. Arbeiderpartiet vil innføre ulike former for eierskapsbegrensninger som motvirker «hyblifisering» og boligspekulasjon. Vi har fremmet en rekke forslag i stortinget. Den borgerlige regjeringen toer sine hender og ser en annen vei.

Vi ønsker at sameiene skal kunne stanse hyblifisering og oppløsning av bomiljøet. Bråk, manglende bidrag på dugnader og generelt forfall av bomiljøet rundt utleie er et økende problem rundt om i byene våre. Sånn vil vi ikke ha det. Vi ønsker gode, trygge nabolag der folk kjenner hverandre, tar vare på uteområdene i fellesskap, hilser på vei til jobb og kan ta inn avisen for hverandre når vi skal på reise.

Satse på Husbanken

Høyreregjeringen må våge å tenke nytt. De kunne vært med å styrke aktører som kan hjelpe de som trenger en ekstra dytt for å få kjøpt seg sin første bolig. Ved å satse på Husbanken heller enn å svekke den år for år slik regjeringen har gjort. Da kunne Husbanken styrka ordningen med startlån for flere førstegangskjøpere eller gjennomført noen prøveordninger der det offentlige kan gå inn som medeier i en bolig med inntil 15 prosent av kjøpesummen.

Eller regjeringa kunne økt overføringene til kommunene dermed gitt lokalpolitikerne verktøy til å realisere drømmen om egen bolig for flere. Arbeiderpartiet mener regjeringen kan gjøre mer for å støtte kommunene i å styre boligmarkedet lokalt. Da må regjeringen ta frem verktøykassa og aktivt bidra til en plan- og bygningslov som åpner for å gi kommunene rett til å regulere disposisjonsform i boligprosjekter dvs. åpne opp for nye veier inn i boligmarkedet for eksempel ved å kunne gå fra leie til eie med hjelp fra kommunen du bor i.

Politisk ansvar

Høyre-regjeringen vegrer seg for å rydde opp i et utleiemarked der boligspekulanter utnytter leietakere grovt. Om ikke det å bidra til at folk har et ordentlig sted å bo og ha god og trygg bosituasjon er et politisk ansvar, vet vi ikke hva som er det.

Lar vi markedet styre seg selv skjer nettopp det som vi nå har sett på Verven.