Forbud mot privat fyrverkeri er ikke løsningen

DEBATT: Det finnes bedre løsninger enn å forby all privat oppskytning av fyrverkeri på nyttårsaften, slik MDGs Erlend Kristensen foreslår i Sandnes.

«Fellesoppskytninger kan enkelte steder være et godt supplement til privat fyrverkeri. Men det kan aldri bli en erstatning», skriver Rikard Spets. Her fra Stavanger kommune sitt fellesfyrverkeri i Vågen. Foto: Jarle Aasland

Rikard Spets Talsperson for Norsk Fyrverkeriforening

Aftenbladet skrev 21. januar om MDGs forslag om å forby privat oppskyting av fyrverkeri, og samtidig at de vil erstatte nyttårsfesten med en annen type markering. MDG trekker frem lasershow og droner. Ingen av delene er spesielt lydløse. Lasershow er akkompagnert av svært høy musikk, og man kan bare forestille seg lyden av tusenvis av droner i luften over Sandnes.

Det hører også med til historien at svenske steder som Boden, som forsøkte lasershow nyttårsaften 2017/2018, ga opp etter ett forsøk. Svenske Jönköping gikk også tilbake til fyrverkeri i år etter å ha forsøkt laser tidligere. Hvorfor?

Koster dobbelt så mye

Lasershow koster ikke bare kommunen mer enn dobbelt så mye penger som fyrverkeri, men det er også veldig væravhengig. Hvis det blåser, fungerer det ikke. Mens fyrverkeri er synlig for alle, må folk være på det konkrete stedet lasershowet foregår for å se det. Står du litt feil, blir opplevelsen en stor skuffelse, viste erfaringene fra Boden. Der måtte omfanget av lasershowet, og dermed kostnadene, skrus opp betydelig for å kunne bli brukbart. De lot det være med det ene forsøket.

Erfaringene fra Sverige var også at folk tar med eget fyrverkeri til området lasershowet skjer på, slik at det blir alt annet enn en «stille» opplevelse.

Sikkerhetsarbeidet gir resultater

Vi trenger lovkrav

Norsk Fyrverkeriforening mener vi ikke trenger forbud mot noe som 1,8 millioner nordmenn og mange flere tilskuere har glede av hver nyttårsaften. Vi trenger lovkrav om beskyttelsesbriller for folk som sender opp og er i nærheten av fyrverkeri, og vi trenger påbud om sikkerhetsfontene, som gir et tydelig varselbluss når batteriet er antent. Ingen som har brukt beskyttelsesbriller har de siste årene opplevd øyeskader.

Kristensen uttaler at det på nyttårsaften er «cowboy-tilstander» hvor man «slipper alle regler løs». Ikke bare er dette feil, det viser også en utrolig nedlatende holdning ovenfor millioner av nordmenn som hvert år har glede av fyrverkeri på nyttårsaften. Undersøkelser viser at 38 prosent av alle nordmenn kjøper inn sitt eget fyrverkeri. Blant barnefamilier er det hele 64 prosent som kjøper inn sitt eget fyrverkeri og arrangerer sin egen nyttårsfeiring. Mange kan ikke, og andre vil ikke delta på fellesoppskytning og fest i sentrum midt på natten. Det er også svært få uhell blant denne gruppen.

Regnestykket går ikke opp

Fellesoppskytninger kan enkelte steder være et godt supplement til privat fyrverkeri. Men det kan aldri bli en erstatning. I Norge er det omtrent 1000 tettsteder, fra Oslo med litt over en million innbyggere til Leinesfjord i Steigen med 202 sjeler, men det finnes bare 120 sertifiserte pyroteknikere. Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg regnes som ett tettsted. Selv om Stavanger har ni fellesoppskytninger, er ikke dette nok til å dekke hele byen. Over en million nordmenn bor ikke engang i et tettsted. Det kan høres fint ut med offentlige fellesoppskytninger, men regnestykket går ganske enkelt ikke opp.

Jeg vil også minne om at skader fra fyrverkeri ikke øker, men faller betydelig. Hvis man sammenligner perioden 2004-2008 med 2014-2018 så er antall personskader over tid blitt redusert med to tredjedeler, og materielle skader er nesten halvert.

Sikkerhetsarbeidet gir altså resultater, og lar folk beholde og glede seg over en tradisjon som er et høydepunkt for millioner av nordmenn hver nyttårsaften, uansett om de sender opp fyrverkeri selv eller nyter andres fyrverkeri. La oss fortsette det vellykkede sikkerhetsarbeidet sammen.

