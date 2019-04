Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la mandag fram forslag til Nasjonal ramme for vindkraft på land. Forslaget har, ikke uventet, skapt debatt. Vindkraft engasjerer.

I 2017 ble NVE bedt av Olje- og energidepartementet om å peke ut de områdene vi mener er mest egnet for vindkraft i Norge. Det har vi nå gjort.

Mest egnet

Forslaget må imidlertid ikke leses som at det skal være fritt fram for vindkraft i de utpekte områdene. Kartet viser bare de områdene som vi mener er mest egnet, når alle hensyn er avstemt. Dette er ikke en utbyggingsplan.

Også innenfor de utpekte områdene vil det være store arealer der det neppe er aktuelt med vindkraft. Vi har i vårt forslag allerede ekskludert rundt en tredjedel av de egnede arealene. Det er gitt mange vindkraftkonsesjoner de siste årene, og det kan være gode grunner for å ta det roligere framover.

Olje- og energidepartement har nå sendt NVEs forslag på høring. Den endelige rammen for vindkraft skal deretter fastsettes av våre politiske myndigheter.

Avslått om lag 60 prosent

Vi vil også i framtiden gjennomføre grundige konsesjonsprosesser for vindkraft. Hensynet til natur- og friluftsverdier vil veie tungt i disse prosessene. NVE har til dags dato avslått om lag 60 prosent av alle innsendte vindkraftplaner.

NVEs forslag har vakt en del reksjoner. Jeg er likevel glad for at de fleste synes å mene at arbeidet som er gjort, er grundig og skikkelig.

Så er det helt legitimt å være imot utbygging av vindkraft i bestemte områder, eller i det hele tatt. Det er det anledning til å gi uttrykk for i høringsrunden som nå er satt i gang.