Miljøpartiet De Grønne (MDG) er, for første gang, en del av flertallet i Stavanger. Det er historisk – og vi har planer om å gjennomføre mer grønn politikk enn noen andre tidligere har gjort i kommunen vår.

MDG) har blitt enig med Arbeiderpartiet, FNB, Rødt, Sp og SV om en god og grønn politisk plattform. I Aftenbladet 5. oktober analyserer Trond Birkedal seg fram til at MDG kommer dårlig ut i den politiske plattformen. Analysen til Birkedal treffer ikke veldig godt, blant annet fordi han mener at bompenger er den største og viktigste politiske saken i Stavanger. Heldigvis handler god miljøpolitikk om så mye, mye mer.

Alt vi har lovet velgerne å prioritere er mulig gjennom den nye politiske plattformen. Ikke bare mulig, alle samarbeidspartiene er enige om at politikken vår skal gjennomføres.

De viktigste punktene

Stavanger skal redusere klimagassutslippene med 80 prosent. Dette er en forutsetning for Miljøpartiet De Grønnes deltakelse i det nye flertallet, og klimamålet ligger til grunn for hele den politiske plattformen.

I alle relevante politiske beslutninger som tas i Stavanger, skal klimasaken vurderes og veie tungt. Vi kan ikke vedta politikk som gjør at vi jobber mot klimamålet. Sammen med administrasjonen skal vi nå finne og sette i gang tiltak som gjør at målet kan nås. Utslippene fra veitrafikk og landbruk må ned, vi skal få utslippsfrie anleggsplasser og det skal bli enda lettere å reise kollektivt, for å nevne noe. Mye bra ble satt i gang av det forrige flertallet de siste årene. Dette skal vi bygge videre på, men vi må gjøre enda mer.

Miljøpartiet De Grønne kan garantere at den nye klima- og miljøplanen vil ligge øverst på skrivebordet hver eneste dag. I motsetning til den forrige klima- og miljøplanen (2010-2025), som støvet ned, ble lagt i en skuff og glemt av Høyre-flertallet. Det førte til at utslippene i den perioden gikk opp, selv om målet var en kraftig reduksjon. Det må ikke skje igjen.

Biltrafikken skal ned. I den politiske plattformen er det bestemt at biltrafikken skal ned. Det holder ikke å nå nullvekstmålet, trafikken skal reduseres. Derfor er det ikke et alternativ, som Birkedal skriver, at trafikken i Stavanger går opp og at vi dermed mister milliarder fra staten til gode kollektivprosjekt. Trafikken skal ned – med de virkemidlene som trengs for å få det til. Det står i plattformen, og bedre kan det ikke bli.

Vi skal ta vare på naturen og gjør Stavanger til barnas by. Birkedal er ikke så opptatt av det i sin analyse, men politikk handler om så mye mer enn bompenger. For Miljøpartiet De Grønne er det viktig at Stavanger blir en grønnere, triveligere og mer barnevennlig kommune. Det betyr blant annet at vi skal ta vare på natur, legge til rette for økt biologisk mangfold og gjøre det lettere for truede arter. Vi vil verne de viktigste naturområdene. Vi skal ha mer natur inn i byene og bydelene, blant annet ved å plante flere trær og ha blomsterenger i stedet for asfalt og plen. I bydelen skal vi omdisponere gater, og prioritere mennesker, lek og bydelsliv framfor parkeringsplasser og biler. En byarkitekt skal hjelpe oss i å bygge en mer klima- og menneskevennlig by, hvor vi også tar vare på trehusene. Offentlige tak skal bli grønne eller fylles med solceller.

Skole og oppvekst prioriteres høyere. Barna er viktige for Miljøpartiet De Grønne. Stavangerskolen og stavangerbarnehagen er gode institusjoner med dyktige ansatte og gode ledere. Det forrige flertallet underfinansierte skolene og barnehagene kraftig, og det vil vi, sammen med de andre partiene, nå ta tak i.

Gode sjanser til å lykkes

Dersom Miljøpartiet De Grønne får gjennomført dette i løpet av de neste fire årene, og vi samtidig ser at klimagassutslippene reduseres raskt nok, så er stor sjanse for at vi kan si oss fornøyde.

Vi er heldige som har fem samarbeidspartnere med oss og som er interessert i å oppnå det samme. Derfor er det store muligheter for å lykkes – og Trond Birkedal må gjerne analysere oss igjen – når vi først har startet arbeidet vårt med å gjøre Stavanger til en grønnere og bedre by, for mennesker og miljø.