Som byens i sin tid første parti er Stavanger Høyre stolte av hva vi i samarbeid med byens innbyggere, ansatte og folkevalgte har fått til.

Vi var der i den spede begynnelsen på industrieventyret i Nordsjøen, da vi vant vår regions rolle som oljehovedstad. Arne Rettedal (H) og Stavangers politikere la til rette for næringstomter, boligbygging og internasjonale skoler, slik at selskapene valgte å legge hovedkontorene og arbeidsplassene hit.

Stavanger på verdenskartet

Vi var der da vi med Leif Johan Sevland (H) i spissen befestet Stavanger som energihovedstad og for alvor satte Stavanger på verdenskartet. Vi var der da vi sammen fikk gjennomslag for universitetsstatus til UiS.

Ikke minst var vi der da oljeprisen falt og Christine Sagen Helgø (H) satte alle kluter til for å lede oss trygt gjennom. Umiddelbare tiltak ble satt inn for å holde hjulene i gang, bistå jobbsøkerne og bidra til omstilling og innovasjon. Arbeid til flere var høyeste prioritet, og for ettertiden ser vi at Stavanger kom styrket ut.

Etter 24 år med trygg kurs ser vi et Stavanger som i det store og det hele er et skip i veldig god stand. Bare i løpet av høsten fikk vi en rekke anerkjennelser: Klimautslippene går ned, Stavanger er landets beste kommune for lavutslippsbiler, og vi er best til å takle ekstremvær. Stavanger er kåret til landets beste by til å ta i bruk smarte løsninger og utvalgt til en av verdens beste byer å jobbe i. Ikke minst er vi kåret til Norges beste kommune for næringslivet.

Trygge jobber

I alle år har vi vært opptatt av å legge til rette for trygge jobber, som kjernen i vårt arbeid for å skape en god by å bo i. Jobb er viktig for den enkelte, som får en meningsfull hverdag med mestring og fellesskap. Det er også avgjørende for at vi skal ha inntekter til å sikre gode velferdstjenester for innbyggerne. Jobbene har blant annet bidratt til å finansiere Stavangerskolen, som en av de med best score i hele landet.

Som partiet med byens første kvinnelige ordfører, Kari Thu (H), vil vi nå ønske de to dyktige kvinnene Kari Nessa Nordtun (Ap) og Dagny Sunnanå Hausken (Sp) lykke til som henholdsvis ordfører og varaordfører i Nye Stavanger. Den samme lykkeønskningen går også til resten av det nye flertallet.

Hvem skal ta regningen?

Plattformen gir en pekepinn på den posisjonens kurs. En god del av forslagene kan vi stille oss bak, og mange av forslagene er allerede vedtatt i bystyret. Samtidig loves det mer penger til det meste. Aftenbladets kommentator Harald Birkevold stiller et betimelig spørsmål; Hvordan skal de få råd til alt og hvem skal ta regningen? Det sier de foreløpig ingenting om.

Jeg vil samtidig slutte meg til Høyres gruppeleder, John Peter Hernes: Vi skal alltid være positive og konstruktive i opposisjon; rose når vi kan og kritisere når vi må. Og en ting skal være sikkert: Høyre vil mer for Stavanger og vi skal jobbe knallhardt for byen i våre hjerte. I opposisjon nå – og forhåpentligvis med et sterkt comeback i neste sving.

Vi ser framover

Vi kommer fremover til å være like aktive med besøk til bedrifter, organisasjoner og lag for å få de gode innspillene til hvordan vi sammen kan utvikle Stavanger videre. Som stortingsrepresentant og kommunestyrerepresentant, ser jeg frem til å jobbe lokalt og nasjonalt for at Stavanger fortsatt skal være landets ubestridte energihovedstad og en god by å bo i – med hjerterom og plass for alle. Vi ser fremover!