Etter at denne teksten ble skrevet, endret Sats igjen klesreglene og tillater igjen korte shortser og magetopper. Red.mrk.

Denne teksten ble skrevet Som 19 år gammel er jeg i grunnen midt i skuddlinja for denne bobla kalt kroppspress. Vi er trykket ned i mobilen til nærmest enhver tid. Her får vi kropper slengt i trynet, både retusjert og uretusjert. Heldigvis har det kommet nye retningslinjer i forhold til hva som kan legges ut og hvilke ting man dermed er påtvunget til å skrive på, f.eks. manipulering av bilder. Et skritt i riktig retning.

Tiltaket til Sats er retningslinjer om hvilken bekledning som er tillatt på trening fra 1. nobvember [ikke bare mager, rygger eller lår, ifølge nye trivselsregler; red.mrk.]. Kontroversielt tiltak mildt sagt. Her menes det at korte shortser og magetopper ikke er tillatt, i et håp om å bekjempe kroppspresset. Jeg mener det bidrar til mer kroppspress.

«Du ser sånn ut, det er feil»

Om normalen var at man så valker på treningssenteret til enhver tid, er jeg rimelig sikker på at man ikke hadde blitt bedt om å kle på seg. «Slankere» mennesker får derimot beskjed om å kle på seg, og dermed har dette tiltaket blitt fremmet. Jeg skriver «slankere» i hermetegn, for all kropp er normalt, samme hvilken form og fasong.

Når man lager et skille mellom hva som er tillatt og ikke av treningsklær, sier man egentlig: «Du ser sånn ut, det er feil.» Det er ganske interessant hvordan samfunnet prøver å bekjempe dette kroppspresset, når de egentlig opplyser om at noe er feil, og derfor må man endre noe med seg selv.

Hva om eneste grunnen til at man klarer å dra på trening er fordi man føler seg komfortabel i kortere topper eller kort shorts? Eller sliter man kanskje med varmeregulering, og dermed ikke klarer å trene i lengre underdeler og lengre overdeler. Dette tiltaket kan skape mer problemer enn løsninger.

Selvfølgelig, om det funker, så må man for all del fortsette tiltaket. Likevel tviler jeg sterkt på at alle som trener på Sats, kan si med hånda på hjertet at de ikke føler seg støtt av tiltaket. Skal tiltak som dette være fremmet, burde det nesten også være tiltak om ikke å bruke sminke på trening. Det kan jo bidra til press i forhold til utseende-fiksering. Her kan man skrive under på at det blir for dumt.

Heller realistiske kropper

Ansvaret hviler på oss selv. I sosiale medier kan vi velge å luke ut dem som påvirker oss negativt. På treningssenteret kan det selvfølgelig være hakket vanskeligere, da man ikke har kontroll over hvilke mennesker som er på trening og hvordan de ser ut. Forskjellen på sosiale medier og treningssenter er at sosiale medier kan vise en photoshoppa, retusjert og filtrert fasade. Treningssenteret derimot viser kropper som man ser med egne øyne.

Er det ikke bedre å se realistiske kropper fremfor den falske fasaden på nett? Man skal ha i bakhodet at kropper man ser på treningssenter, kan være operert eller fikset på, men i dagens samfunn er det dessverre slik det er blitt og et faktum man bør være bevisst på.

Selve kroppspresset er en stor jobb å fjerne helt. Realistisk sett kommer det aldri til å forsvinne. Vi kan gjøre grep som hjelper flest mulig til å være komfortabel og fornøyd i egen kropp. Derfor er dette tiltaket et steg i feil retning, da man faktisk kan oppleve å føle at man ikke lengre får muligheten til å føle seg komfortabel og fornøyd i egen kropp. Sats frarøver medlemmer en del av selvfølelsen noen kan oppleve på trening, som kan påvirke hvordan selvfølelsen er på lengre sikt.

Avslutningsvis er vi alle ansvarlige for påvirkning, men også ansvarlig for eget velbehag. Poenget er at skal man bekjempe kroppspress, må man i det minste ikke fortsette å bidra til problemet.