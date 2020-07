Kakefest hos Posten og Rema?

FARTSGRENSER: Endelig er fartsgrensen på Hoveveien ned mot Ganddal sentrum økt fra 30 til 40 km/t og dere kan dere sikkert spare ytterligere 30 sekunder på å kjøre «snarveien» gjennom Ganddal sentrum i stedet for å kjøre ny og flott vei over Godsterminalen som ble bygget til dere.

Hoveveien i Ganddal er svært trafikkert. Nå er fartsgrensa ned mot sentrum økt, til brevskriverens fortvilelse. Foto: Pål Christensen

Debattinnlegg

Stein Rosbach Sandnes

Jeg går ut fra at dette feires stort både med kake og bobler.

At tidsbesparelsen går utover livs- og søvnkvalitet til de som bor på Ganddal, at bilene deres suser forbi små barn med store sekker, at dere gjør det vanskeligere å krysse Hoveveien for små barn og voksne på vei til og fra barnehage, skole, arbeid eller tog, og at dere lager trafikkaos i Ganddal sentrum har jeg full forståelse for. Det betyr ingen ting.

Tid er penger og når dere nå i tillegg kan takke Sandes kommune for at dere kan spare ytterligere noen få sekunder grunnet økte fartsgrenser, bør champagnekorkene sprette i taket.

Per i dag passerer ca 7500 biler daglig Ganddal sentrum – noen flere trailere kan umulig skade. Alle vi på Ganddal vet at det bare er et tidsspørsmål før det skjer en alvorlig ulykke, men det skulle vel bare mangle at vi ikke kan ofre noe for at Posten og Rema skal spare noen sekunder ekstra.

Posten må fram og kampen om å ha de billigste varene er stor – sekunder spart, er tross alt penger spart.